Estos son los riesgos que puede correr si tiene el hábito de saltarse la cena

Varias son las frustraciones que tienen las personas por su cuerpo y el constante afán de tener un buen estado físico. En esa lucha de conseguir un buen resultado, muchos acuden a excesivas dietas e incluso, al consumo de medicamentos que presuntamente los ayudan a llegar a su peso ideal.

Sin embargo, estas no son las únicas alternativas que tienen los usuarios. Según estudios y testimonios, un gran porcentaje de las personas deciden adentrarse en el mundo del ayuno intermitente, una estrategia que ha tomado fuerza recientemente y que altera los horarios comunes de alimentación.

Ayuno intermitente

De esta manera, los usuarios evitan consumir alimentos de cualquier tipo en un periodo entre las 12 y las 16 horas. Es decir, que ingieren su desayuno, almuerzo y cena entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde.

Además del ayuno intermitente, también se han conocido casos de usuarios que prefieren saltarse la comida y han adoptado esta acción como un hábito. Sin embargo, según un informe publicado por La Vanguardia, esta decisión no es buena e incluso, puede traer repercusiones negativas en las personas.

Riesgos de saltarse la cena

Así lo confirma la nutricionista Mónica Barreal, quien asegura que la opción de no cenar es viable siempre y cuando el usuario, durante el día, haya logrado “respetar los ciclos de hambre y saciedad. Si cuando llega la noche no sentimos hambre, la respuesta a si deberíamos obligarnos a cenar es no, ya que el cuerpo no nos lo está pidiendo. Esto significa, simplemente, que no lo necesitamos”. Lo importante, en este caso, sería suplir la cantidad de nutrientes y proteínas necesarias durante el día para que el saltarse la cena no afecte el rendimiento de la persona.

Por otro lado, la dietista también señaló que “puede pasar que no cenemos porque el cerebro haya priorizado otros asuntos, cosa que ocurre cuando estamos muy ocupados. Es cuando se activa la grelina, una hormona que transmite la sensación de hambre a nuestro cerebro”. Sin embargo, esto podría hacer que el usuario se despierte al día siguiente o en la madrugada con más hambre de lo normal e ingiera cualquier cosa que encuentre. Algo que, además, provocaría que las personas aumenten de peso.

