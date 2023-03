Preocupación en los pacientes psiquiátricos por escasez de medicamentos

La salud en Colombia sigue generando todo tipo de comentarios entre todos los ciudadanos, pues luego de conocerse algunos puntos de la reforma de la salud, se informó que la escasez de algunos medicamentos tiene en alerta a todos los médicos, pues se han presentado un retroceso en las enfermedades de pacientes psiquiátricos que requieren estos medicamentos con urgencia.

Una de las personas que está sufriendo por la escasez de estos medicamos es Magdalena Herrera, paciente de 69 años, que padece diabetes y de ansiedad, y que necesita de un medicamento para controlar su enfermedad, teniendo en cuenta los diferentes ataques que ha tenido en los últimos días.

En conversaciones Noticias RCN, la mujer de 69 años contó el sufrimiento que ha tenido que padecer en los últimos días, teniendo en cuenta que el especialista le formulo un medicamento que hasta el momento se le ha dificultado conseguir en las diferentes droguerías.

“Me dio una crisis y me estuve en psiquiatría, me formularon dos medicamentos para poder tener un control sobre la enfermedad, pero lamentablemente ninguno de los dos medicamentos los he podido conseguir, me dicen que no hay”, agregó la mujer.

Por su parte, los médicos especialistas han mostrado su preocupación por la escasez de los medicamentos, puesto que afirman que no se puede cambiar los medicamentos formulados por otros, ya que cada paciente tiene un grado de enfermedad diferente y los compuestos de los medicamentos son especiales para controlar la enfermedad.

“El cambio de medicamento es exponer a los pacientes a que vuelvan a tener las manifestaciones clínicas o un retroceso en su enfermedad”, aseguró Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra.

Medicamentos escasos

Según se dio a conocer, los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos son los medicamentos que más se dificulta conseguir y que son los más importantes para que los pacientes puedan seguir su tratamiento y evitar los ataques que pueden sufrir.