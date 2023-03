La lista de medicamentos que escasean en el país

Varias EPS agremiadas en Acemi que tienen a su cargo a cerca de 34 millones de colombianos, alertan que sigue la crisis de medicamentos en el país que vienen advirtiendo desde el año pasado, según el más reciente reporte, hasta el momento el desabastecimiento es de más de 1.200 principios activos clave para el tratamiento de enfermedades crónicas, trastornos mentales y algunos antibióticos y analgésicos.

Los medicamentos escasos

La situación más preocupante se registra en principios de medicamentos para la hipertensión arterial como:

Amlodipino

Valsartán

Para los trastornos mentales están por ejemplo:

Quetiapina

Risperidona

Para el manejo del dolor:

Acetaminofén

Diclofenaco

Y no deja de ser grave que aparezcan otros muy comunes como:

Amoxicilina

Esomeprazol

Cetirizina

Ibuprofeno

Desloratadina

Pues bien, Noticias RCN salió a las calles a preguntarle a los droguistas y dueños de farmacias cómo está la situación, algunos de ellos indicaron que por el momento lo que tienen escaso es el Acetaminofén, el Dolex 2+, Dolex 7+ y todo lo que tiene que ver con dolor como el Ibuprofeno, Naproxeno de 250mg.

Por otro lado, afirman que diferentes métodos de planificación también se encuentran agotados o en su derivado algunos prácticamente ya no se encuentran en el mercado. Así como en algunos puntos ha habido escasez de medicamentos, otras farmacias indican que no se ha presentado ningún desabastecimiento de algún medicamento además aseguran que tienen disponible el Acetaminofén, la vitamina C, Amoxicilina entre otros.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud reconoció el año pasado que hay escasez de algunos medicamentos pero no desabastecimiento sin embargo ACEMI, asegura que la situación no mejora y pide que se adopten medidas contundentes que permitan resolver lo que ellos insisten es una crisis.

