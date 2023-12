¡Pilas! Estos son los riesgos y enfermedades que puede padecer por no desayunar

Expertos en nutrición alertan sobre las graves consecuencias que puede acarrear no desayunar correctamente. Según diversos estudios realizados por universidades reconocidas, no ingerir esta importante comida puede traer consigo una serie de problemas para la salud, entre ellos el aumento de peso, el debilitamiento del sistema inmunitario y el riesgo de enfermedades cardíacas.

El desayuno es considerado una de las comidas más importantes del día, ya que proporciona al organismo los nutrientes necesarios para recargar energías y prevenir enfermedades. Sin embargo, muchas personas ignoran estas advertencias y siguen pasando por alto esta comida principal.

Errores más comunes para no desayunar

Uno de los errores más comunes es creer que no desayunar ayuda a perder peso más fácilmente. Sin embargo, diversos estudios demuestran lo contrario. Saltarse el desayuno puede incidir en el sobrepeso y otros problemas que disminuyen la calidad de vida. Es importante recordar que el desayuno debe ser de buena calidad y estar compuesto por una combinación adecuada de alimentos ricos en nutrientes esenciales.

Las consecuencias de no desayunar correctamente son diversas y pueden afectar tanto al rendimiento físico como mental. Una de las primeras señales es sentirse sin energía, lo que puede provocar una fuerte sensación de cansancio y somnolencia a lo largo del día. Además, no desayunar adecuadamente puede aumentar los niveles de glucosa en el cuerpo, lo cual es especialmente preocupante para las personas con factores de riesgo de diabetes.

Otra consecuencia es la sensación de hambre constante, lo cual puede llevar al aumento de peso. La falta de nutrientes en el desayuno provoca ansiedad y desencadena un deseo insaciable de comer. Esto puede llevar a caer en excesos alimenticios y dificultar el control del peso corporal.

Estos son los riesgos para la salud al no desayunar

La falta de nutrientes en el desayuno también puede incidir en descontroles emocionales, como estrés e irritabilidad. Alimentos de buena calidad, como el chocolate amargo, la banana y el aguacate, contienen sustancias que intervienen en el bienestar emocional, por lo que es importante incluirlos en el desayuno.

Otro aspecto a tener en cuenta es el debilitamiento del sistema inmunitario. El desayuno proporciona el aporte nutricional necesario para fortalecer el sistema inmunológico, por lo que su ausencia puede hacer al organismo más susceptible a las infecciones.

Asimismo, no desayunar adecuadamente puede llevar a padecer problemas digestivos, como digestiones lentas y estreñimiento. Es importante incluir en el desayuno alimentos ricos en fibra dietética, ácidos grasos y agua, ya que esto ayuda a regular las funciones intestinales y a prevenir afecciones digestivas.

Finalmente, diversos estudios señalan que no desayunar aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Según una investigación realizada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, los hombres que no consumen un desayuno tienen hasta un 27% más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o enfermedades coronarias graves. Por tanto, tomar un desayuno diario puede ser un hábito preventivo clave.

Ante estas evidencias, es fundamental tomar conciencia de la importancia de desayunar adecuadamente. Planificar un desayuno completo y balanceado, que incluya alimentos de alto valor nutricional y que cubra al menos el 25% de las necesidades calóricas diarias, es clave para mantener una buena salud.

