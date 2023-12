¡Tenga cuidado! Niños pueden atragantarse con uvas y frutos secos en Navidad, según expertos

En vista de la llegada de las cenas y comidas navideñas, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha emitido una advertencia sobre los peligros de atragantamiento que pueden enfrentar los niños durante estas festividades. Específicamente, se señala que las uvas, los frutos secos y los caramelos representan un riesgo para los más pequeños, ya que son fácilmente susceptibles de provocar asfixia.

El cirujano pediátrico del Hospital Universitario La Paz, el doctor Carlos de la Torre, recomienda que los frutos secos sean tratados como medicamentos y se mantengan fuera del alcance de los niños, en especial las pipas, los cacahuetes y los anacardos. Según el especialista, uno de los incidentes más comunes en estas fiestas es el atragantamiento de niños por uvas en la Nochevieja. Lamentablemente, en los últimos años se han registrado casos fatales provocados por este motivo.

¿Por qué las uvas representan un peligro para los niños?

La piel de la uva facilita que se deslice por la faringe y pueda obstruir la entrada de la tráquea. En ocasiones, los niños imitan a los adultos y toman uvas enteras sin que nadie lo note, hasta que comienzan a toser. Es importante tener en cuenta que aproximadamente la mitad de estos accidentes ocurren en presencia de adultos. Por tanto, además de supervisar a los niños, se recomienda quitar la piel y las semillas de las uvas, y cortarlas en trozos pequeños, adecuados a la edad del niño.

La AEP destaca que el diámetro de la tráquea de un niño es similar al de su meñique, por lo que siempre se deben proporcionar trozos de alimentos más pequeños. Otras opciones seguras incluyen los gusanitos de sémola de maíz y las pasas, mientras que se deben evitar las peladillas y los chocolates en forma de botón.

La asociación también resalta la importancia de tener precaución con otros objetos durante las festividades navideñas. Se recomienda vigilar los globos, los caramelos duros de las cabalgatas, las pulseras de cuentas, las alubias que se hinchan con la humedad, las piezas de juguetes pequeñas, las decoraciones con elementos diminutos, las pilas de botón y las bolas de los juegos de bingo navideños.

En caso de que ocurra algún atragantamiento a pesar de las medidas preventivas, los especialistas en pediatría explican que es fundamental llamar al número de emergencias 112 y mantener la calma. No se debe tocar ni zarandear al niño, pero se le puede alentar a toser. Si la tos no es efectiva y se puede extraer el objeto obstruyente con las manos, se recomienda hacerlo. Sin embargo, si no está claro que se pueda sacar sin empujarlo más adentro o si el niño es menor de un año, es preferible no intentarlo.

¿Cómo actuar si un niño se atraganta con una uva?

En casos más graves, se deben realizar primeros auxilios como dar cinco golpes secos en la espalda entre los omóplatos del niño. Si esto no funciona, se pueden realizar las Maniobras de Heimlich para intentar expulsar el objeto obstruyente. Los especialistas enfatizan que estas medidas son vitales para prevenir tragedias.

Ante el incremento de casos de ahogamiento, la AEP busca concienciar sobre la importancia de reconocer situaciones de riesgo y actuar correctamente. Por esta razón, ha creado un nuevo Comité de Soporte Vital (CSV) formado por expertos en diversas áreas médicas, quienes trabajarán en la elaboración de guías y protocolos dirigidos a familias y profesionales.

El coordinador del CSV, el doctor Ignacio Manrique, resalta la necesidad de difundir información confiable sobre primeros auxilios, ya que muchas veces las personas buscan consejos en fuentes poco confiables en internet. El comité tiene como objetivo proporcionar conocimientos didácticos y comprensibles para que los primeros auxilios lleguen eficazmente a la sociedad.

En resumen, es primordial que durante las fiestas navideñas se esté alerta ante los peligros de asfixia en niños. Siguiendo las recomendaciones de la AEP, se puede disfrutar de manera segura de estas festividades.