Exempleados de Medimás denuncian que tras liquidación aún les adeudan salarios

Cerca de 50 extrabajadores de la salud están preocupados porque desde que se liquidó la EPS Medimás, quedaron desempleados y hoy nadie les responde por los sueldos que les deben.

Los profesionales de la salud desde el pasado nueve de marzo se quedaron sin trabajo luego de que la Superintendencia de Salud ordenara la liquidación de la EPS. De momento, el futuro laboral de estas personas es incierto.

Denuncian, además, que les adeudan primas, vacaciones y que incluso hay retraso con sus obligaciones en seguridad social.

“En este momento a todos, no solamente a mí, a todo el resto de los compañeros, nos adeudan parafiscales, pensión, cesantías, nos lo deben desde hace más de 4 años y pues estamos cada nada preguntando y ellos nunca nos dicen nada y no se ponen al día”, señaló Estella Sánchez, auxiliar enfermería.

Por otro lado, Rocío Vargas, también auxiliar enfermería, aseguró que esta situación ha retrasado su proceso para acceder a su pensión.

“Por lo menos yo, estoy a punto de una pensión, y por ellos no me he podido pensionar, porque tengo vacíos pensionales que eso pues no me deja obviamente. Yo tengo 58 años ya tengo todo, pero por ellos no me podido pensionar entonces el daño es muy grande”, agregó Rocío.

Desde que la Supersalud ordenó la liquidación de la EPS, les pidieron ir a sus casas y desde entonces no saben que deben hacer, ni tampoco les definen nada. Su situación es angustiosa.

“Por favor les pedimos la colaboración, pónganse la mano en el corazón y ayúdenos, así como nosotros les ayudamos, vinimos acá con lluvia, con plata, sin plata, como fuera aquí estuvimos a la hora que era. Por favor póngase en nuestros zapatos y ayúdennos, ustedes pueden hacerlo”, añadió Rocío.

Los trabajadores, hoy desempleados, reiteraron estar de acuerdo con las reformas, pero que sean de fondo y no pongan en riesgo la estabilidad laboral de muchos de ellos, especialmente de aquellos que están a punto de pensionarse.

