La carta de la hermana María Inés Delgado, dirigida a Petro con reparos a la reforma a la salud

En una carta pública de tres páginas dirigida al presidente de la República, la hermana María Inés Delgado, vocera de cientos de pacientes colombianos por su labor en la salud desde hace 25 años, lamentó lo que denominó la aprobación a pupitrazo de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara.

Asegura que, si bien los invitaron a hablar y ser parte de los debates, sus voces no fueron oídas y que después de sus intervenciones, nada cambió.

"Yo escribí esta carta desde el corazón porque me duelen las personas, me duele lo que les pase y me parece que esta reforma no soluciona los problemas fundamentales de la salud, al contrario, retrocedemos en todos nuestros derechos" manifestó la hermana María Inés Delgado, vocera Pacientes Colombia.