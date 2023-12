¿La radiación de los celulares causa cáncer? Experto responde

Un reciente estudio sobre la posible relación entre la radiación de los teléfonos celulares y el cáncer ha generado debate en la comunidad científica. Sin embargo, los expertos afirman que no hay evidencia que demuestre que la radiación de los celulares sea peligrosa para la salud.

¿La radiación de los celulares es peligrosa?

Según investigaciones realizadas durante casi tres décadas, no se ha encontrado ningún vínculo entre la exposición a la radiación de los teléfonos celulares y problemas médicos como el cáncer. Autoridades sanitarias, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), han respaldado estas afirmaciones.

Aunque los teléfonos inteligentes emiten radiación, esta se clasifica como no ionizante, lo que significa que no es lo suficientemente potente como para dañar el ADN y causar cáncer. La energía de los celulares no es equiparable a la de bombas atómicas o rayos X, que emiten radiación ionizante.

Algunos estudios previos han sugerido una posible asociación entre el uso intensivo de teléfonos celulares y tumores cerebrales. Sin embargo, estos estudios han sido desmentidos debido a errores y sesgos en sus métodos de investigación. Muchos expertos opinan que otros factores de riesgo no relacionados, como la exposición a la contaminación del aire o el tabaquismo, podrían ser los principales responsables de estos problemas de salud.

La radiación de los teléfonos de ahora

Es importante tener en cuenta que los teléfonos móviles actuales emiten menos radiación que los modelos antiguos, gracias a los avances tecnológicos. Incluso la llegada de la tecnología 5G no implica una radiación superior a la de la tecnología 4G, simplemente permite una mayor transferencia de datos.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, las autoridades reguladoras establecen límites de radiación para los teléfonos celulares nuevos. Recientemente, las autoridades francesas solicitaron a Apple que redujera los niveles de radiación emitidos por el iPhone 12 para cumplir con estos límites máximos.

Expertos señalan que los límites están basados en niveles de radiación que teóricamente podrían elevar ligeramente la temperatura del cuerpo humano. Sin embargo, estos niveles están muy por debajo de los necesarios para causar daños significativos en la salud.

En conclusión, los estudios científicos indican que no hay evidencia de que la radiación de los celulares sea peligrosa para la salud. Aunque es importante seguir investigando y monitoreando los posibles efectos a largo plazo de la exposición a la radiación de los teléfonos celulares, por el momento no hay razón para alarmarse ni para dejar de usar estos dispositivos.