"Esa es su responsabilidad": minsalud sobre decisión de Sanitas de entrega de medicamentos no PBS

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se refirió al anuncio de la EPS Sanitas de asumir la financiación que permita la entrega de los medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) desde Audifarma, esto después de que Cruz Verde informara que no seguiría con la entrega.

Ministro enfatiza en responsabilidad de Sanitas

El ministro aseguró que esa es la responsabilidad de la EPS debido a que, según Jaramillo, el Gobierno Nacional está al día con los pagos que le corresponden.

"Tienen que asumirla, esa es su responsabilidad, aquí se les paga lo que está presupuestado, lo que está comprometido, así que estamos al día con ello. La función es cumplir, entonces me parece muy bien, creí que era Cruz Verde y no Audifarma", afirmó Jaramillo desde el Congreso de la República.

El jefe de la cartera de la salud también aseguró él ha descubierto hechos irregulares en medio de la entrega de medicamentos.

"Uno no puede hacer lo que muchas veces están haciendo, que he encontrado, tienen un proveedor, tienen una IPS, le quedan debiendo a esta IPS, y después se pasan a esta IPS, y luego se pasan a otra IPS y van dejando un reguero de deudas, eso no se puede hacer, hay que ser serios", enfatizó el ministro.

Sanitas le hace un llamado al Gobierno

La EPS hizo el pronunciamiento por medio de un comunicado en el cual manifestó que es una decisión difícil que deciden asumir por el bienestar de los usuarios.

"Reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional, dado que esta solución de financiación es temporal y aún se requieren decisiones definitivas que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo en diferentes escenarios", afirmó la EPS en la misiva.

Y se reiteró: "Esta grave situación afecta a todo el sector, ya que la insuficiencia presupuestal y financiera se mantiene e impacta a los diferentes actores del sistema”.

Cruz Verde anunció la suspensión de entrega de los medicamentos, asegurando que la EPS acumuladaba una deuda de $400.000 millones de medicamentos e insumos no PBS.