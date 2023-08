¿Negligencia médica? Mujer con intento de aborto esperó días para ser remitida a clínica de alto nivel

Noticias RCN conoció una grave denuncia de negligencia médica que hizo una mujer de 34 años, la cual asegura haber esperado tres días la remisión a una clínica de alta complejidad, tras haber ingresado a urgencias con un intento de aborto. “La verdad a mí nunca se me notificó esto, si no que yo siempre lo escuché cuando ellos hacían el cambio de turno, que ya no era una amenaza de aborto y ya era un aborto retenido”, dijo Diana Rocío Marín.

La paciente asegura que está viviendo un calvario desde el pasado 9 de agosto, cuando ingresó con un fuerte malestar a urgencias en un centro médico en el sur de Bogotá.

“Yo no sabía que estaba embarazada, tengo todavía el yadel. Ingreso el 9 de agosto con síntomas: vomito, mareo y diarrea. El doctor solo me da medicamentos para controlar la diarrea, más no para verificar de qué depende mi estado de salud”, cuenta.

Aunque presentaba estos malestares y se encontraba en estado de gestación, fue dada de alta; sin embargo, sus síntomas empeoraron el pasado 22 de agosto.

Su estado de salud empeoró y estaba embarazada sin saberlo

“Vuelvo el martes 22, donde efectivamente tengo una prueba de embarazo que es positiva. Ellos me dejan hospitalizada porque necesitan investigar, me dicen que no me retiran de ahí hasta que no realicen todos los exámenes, y tengo conocimiento que voy remitida donde haya ginecobstetra, donde estaba el especialista que necesitaba”, afirma.

72 horas demoró la remisión de Diana a una clínica de alta complejidad, asegura que, durante esos días, aunque los médicos sabían su diagnóstico, nunca se lo dijeron.

“Ellos, sabiendo que yo tenía un aborto retenido de tres días, me dejan ese tiempo sin ninguna solución”, asevera. “Toda esta negligencia pasa en la clínica Quiroga, la verdad allá el servicio es muy pesado y los médicos son más bien ajenos a la situación de salud de los pacientes”, agrega.

Luego de la larga espera fue remitida a una clínica en el norte de la ciudad, donde el resultado de la ecografía fue que el bebé estaba muy pequeño y no se podían ver sus signos vitales.

¿Quién responde?

En Noticias RCN contactamos a la entidad prestadora de salud, la cual aseguró que ya se está revisando el caso. Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá aseguró que adelantará una visita de inspección, vigilancia y control a la IPS involucrada.