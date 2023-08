¿Qué viene para los usuarios de Sanitas, Compensar y Sura tras choque con el Gobierno?

A raíz de la carta de Sura, Compensar y Sanitas dirigida al Ministerio de Salud, se generó todo un debate por el papel de las EPS, la atención a los usuarios y la respuesta del Gobierno frente a una posible crisis, pues estas prestadoras de salud advirtieron que tendrían dificultades para operar después de septiembre.

Es de señalar que estas tienen a su cargo aproximadamente 13 millones de usuarios en todo el país, y a partir del 30 de septiembre quedarían en el limbo de cumplirse sus señalamientos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Jaramillo, dieron un parte de tranquilidad sobre esta situación particular, argumentando que el Gobierno sí estaba respondiendo con el presupuesto estimado para el sector.

La duda que ahora nace es ¿qué pasará con los afiliados a Sura, Sanitas y Compensar luego de este debate entre las EPS y el Gobierno? En NoticiasRCN.com hablamos con Herman Bayona, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y jefe de cirugía en el Centro Investigaciones Oncológicas.

Reconoció que las EPS efectivamente tienen una crisis económica, aunque estaría determinada por algunos factores que, para él, recaen sobre si mismas, y es, entre otras, la falta de atención primaria, promoción y prevención.

Este punto se relaciona directamente con la crisis y explicó que cumple un papel fundamental para el control del gasto. “Durante todos los años de la ley 100, las EPS no han hecho promoción y prevención, y se han dedicado exclusivamente a atender la enfermedad”.

“Es lógico que el gasto operativo del sistema de salud se aumente porque no hacen promoción y prevención. La culpa de eso en realidad no es de que no les estén entregando el suficiente dinero a través de la UPC”, explicó Bayona.

Uno de los puntos que señalan en la carta las EPS es precisamente que el valor de la UPC, es decir, lo que reciben por cada persona afiliada, “es insuficiente”. Por su parte, el ministro de Salud salió a aclarar que este presupuesto se calculó con base en la información reportada por las mismas EPS a partir de datos de 2022 y teniendo en cuenta la inflación.

“La culpa de eso está en que nunca han hecho promoción y prevención y no han determinado o generado el porcentaje adecuado para hacerlo. Los sistemas del mundo requieren por lo menos el 30% del presupuesto de salud para promoción y prevención, y aquí no llegamos ni al 5 o 10% por mucho, siendo lo más exagerado, o teniendo en cuenta las mejores EPS”.

Pronosticó entonces que de seguir el mismo sendero se entra en un círculo vicioso debido a que, a pesar de incrementar la UPC, en 1 o 2 años ocurrirá lo mismo, ya que la sostenibilidad del sistema radica en depender del control del gasto antes de que las personas se enfermen, “no después”.

En otras palabras, asegura que la prioridad debe ser prevenir las enfermedades.

“Cuando se hace después de que la gente se enferme va a ocurrir que las enfermedades de alto costo se van a aumentar: el cáncer, la insuficiencia renal, la enfermedad cerebovascular y todas las que dejan secuelas importantes”, apuntó Herman Bayona.

¿Qué viene para los usuarios de Sanitas, Compensar y Sura tras choque con el Gobierno?

Para el vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, todo cambio a esta escala requiere un proceso de transición, además, las EPS tienen una responsabilidad como aseguradoras, por lo que no pueden “dejar simplemente a los pacientes abandonados”.

“Eso no es responsable, pero además no va a ocurrir, que sería un delito porque estarían violando el derecho a la salud y atención de sus afiliados, bien recibiendo pagos. Los dineros se les entregan y así lo dice el informe del Ministerio de Salud y la Adres”.

Así las cosas, los afiliados a Compensar, Sura y Sanitas no dejarán de ser atendidos.

“No va a ocurrir una situación como la que se están planteando de dejar de atender a los pacientes, como, por ejemplo, ocurrió con Famisanar hace poco, que cuatro clínicas quitaron la atención, entre ellas un centro oncológico y muchos pacientes dejaron de ser atendidos porque Famisanar no les pagaba a las clínicas”.

Creo que no debería generarse ese pánico en total

“Pánico cuando se acaban los contratos entre clínicas y EPS, porque si estas últimas no pagan, entonces ahí sí se quedan los pacientes sin atención porque el Estado no entra a pagarle a las clínicas. Eso sí es una situación crítica”, comentó Herman Bayona.

¿Una reforma a la salud resolvería esta crisis advertida por las EPS?

Para este caso Bayona fue puntual, y considera que para solucionar la crisis es necesario que “la reforma siga un trámite rápido”.

“Un trámite legislativo que nos permita llegar a un consenso que defina el giro directo, pero, además, el resto de las funciones de las EPS sean asumidos como lo están haciendo por parte de las entidades prestadoras de salud”.

Los que están sufriendo los errores del sistema son precisamente los pacientes

¿El llamado es a la calma, atención o urgencia?

“A la calma, y a la necesidad clara de una reforma. Yo creo que las EPS de alguna manera con este llamado lo que están diciendo es ‘necesitamos una reforma en el sistema de salud’, concluyó Herman Bayona en entrevista con NoticiasRCN.com.

Mientras tanto, el ministro de Salud hizo un llamado a la calma señalando que el Gobierno está dispuesto al diálogo, ratificando que “las EPS no se van a acabar, se van a transformar”.