Con esta yerba puede eliminar el estrés y bajar de peso

Con frecuencia las personas adultas sufren ataques de estrés por diferentes situaciones que se presentan en su día a día. De no presentarse con gravedad, usted podría manejar dichas emociones con tratamientos tradicionales con el consumo de plantas naturales que lo ayudarían a controlar el síntoma y con ello, el sobrepeso también.

Según Medlineplus el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso.

Le puede interesar: Ministra Carolina Corcho habló sobre las especulaciones de la reforma de salud

Sin lugar a dudas estas situaciones y sentimientos reaccionan en su cuerpo y fácilmente se puede observar el momento que usted está viviendo. De alguna manera también en su estado físico, pues el estrés podría ser una causa de obesidad debido a que se genera un aumento en la ingesta de comida.

En sí esta condición no representa una enfermedad como tal, pero sí puede llegar a causar efectos perjudiciales en su estado físico asociados con la obesidad.

Las personas que aumentan de peso debido al estrés generalmente presentan antojos de alimentos reconfortantes ricos en calorías y con alto contenido de grasa y azúcar. Esto actúa en el cerebro para inhibir las respuestas al estrés.

¿Cómo ayudarse a manejar el estrés?

Si su situación no es tan compleja y no cree necesitar de especialistas médicos para tratar el estrés y con ello el sobrepeso, un estudio de ‘Journal of Human Nutrition and Dietetics’ aseguró que consumir jiaogulan podrían ayudar a las personas a controlar su estado físico.

¿Qué es la jiangulan?

Las propiedades de esta planta destacan que es la indicada para controlar el estrés y con ello controlar el apetito de gran manera.

Esta yerba es nativa del continente asiático, específicamente en China, Corea, Japón y Vietnam. Un estudio publicado por Phytomedicine mostró niveles más bajos de estrés en las personas que consumen el extracto de esta planta.

Su presentación está en tés, polvos, cápsulas y extractos que usted puede conseguir en tiendas naturistas. Los especialistas recomiendan moderar su consumo pues podría presentar reacciones de malestar si no es así.