Apple también le da la espalda al mercado ruso por crisis en Ucrania

El gigante estadounidense Apple anunció a través de un comunicado que detiene la venta de sus productos en Rusia, a través de su portal web como de las tiendas físicas de la marca, esto atendiendo a la coyuntura actual que rechaza las actuaciones militares ordenadas por el presidente Vladímir Putin en Ucrania.

El fabricante de ordenadores Mac y teléfonos iPhone expresó su preocupación por la invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, Tim Cook, CEO de la compañía, mostró en un mensaje publicado en Twitter su opinión y acompañamiento a los ucranianos por la situación que desató la reciente invasión.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.