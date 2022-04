Cinco tips para cuidar tu ciberseguridad cuando salgas de viaje

Ya sea un puente, días festivos o vacaciones anuales, a todos nos gusta tomar unos días de descanso para visitar otro lugar, pasar tiempo con nuestros seres queridos y salir de la rutina diaria. Y como en otros aspectos de nuestras vidas, la tecnología hoy en día facilita desde hacer la reserva de hotel o vuelo, presumir lo bueno que la estamos pasando, hasta dejar resguardada nuestra casa mientras salimos de viaje.

Lee también: Los 10 consejos para que no suplanten tu identidad en redes sociales

Pero desafortunadamente, los cibercriminales no tienen descanso y aprovechan estos momentos de planeación y ausencia para beneficiarse de quienes estén disfrutando de unos días de asueto lejos de casa.

Así que para estos días de descanso, te dejamos, con el apoyo de Kaspersky (empresa especializada en ciberseguridad), cinco consejos de cómo cuidar tu seguridad digital de forma sencilla.

Las estafas y falsas promociones de viajes o reservaciones

Los cibercriminales adaptan sus técnicas y operaciones a las temporadas de vacaciones y días feriados para promover ofertas falsas; es común que circulen enlaces maliciosos con supuestas promociones que solo buscan robar tu dinero y/o tus datos personales. Por eso, busca que todas tus reservas, de avión, autobús, hotel, etc., sean realizadas en sitios seguros y fiables. No hagas clic en promociones aleatorias que parezcan muy buenas para ser verdad: recuerda que pueden llevarte a sitios maliciosos o auto-descargar malware en tu dispositivo.

Asegura los equipos domésticos conectados a Internet

Actualmente 69% de los colombianos tiene múltiples dispositivos conectados a Internet, no solo computadores, teléfonos o pantallas inteligentes: 26% tiene sistemas de videovigilancia; 29% sistemas de alarma; 22% luces inteligentes y 19% videoporteros digitales. Todos estos sistemas tienen un elemento común: nuestro router que es el núcleo de todos los dispositivos conectados a la red y que, si no se protege de manera adecuada, deja vulnerables a todos los dispositivos. Cambia la contraseña de administrador o de gestión que viene con el router, pues las claves predeterminadas para varios modelos de routers no sólo son muy débiles, sino que por lo general no son únicas por lo que resulta fácil adivinarlas.

No anuncies tu ausencia en Redes Sociales

Si bien cuando hacemos un post en nuestras Redes Sociales, el objetivo es compartir con familiares y amigos, recordemos que, en muchas ocasiones, estas publicaciones también son vistas por desconocidos. Una encuesta realizada por Kaspersky encontró que 19% de los latinoamericanos se ha arrepentido de publicar algo en redes sociales por contener información personal relacionada, entre otras cosas, a su ubicación, familia o trabajo. Revisa la configuración de privacidad de tus redes para que ningún desconocido pueda verlas.

Mira también: Así es cómo los estafadores crean páginas para realizar robos

Se precavido con las fotos que compartes en línea

Antes de compartir fotos de tus boletos o de tu viaje, elige aquellas que no revelen información innecesaria como tu ubicación, detalles de alguna de tus identificaciones como tu pasaporte, o bien, que te muestren en situaciones comprometedoras. El mal uso de la información personal puede causar varios problemas como la suplantación de identidad y hasta el robo de tus millas de viajero frecuente. Además, recuerda que una vez compartas cualquier imagen, estas vivirán en el ciberespacio para siempre y formarán parte de la huella digital que vas dejando en la red.

Se cauteloso con el Wi-Fi público

El acceso a Internet en un espacio público puede ser visto como una buena opción para muchos usuarios cuando están de vacaciones; sin embargo, también lo es para los ciberdelincuentes, pues esta conveniencia ofrece la posibilidad de posicionarse en puntos de acceso con poca protección, o bien, colocar un punto que simule ser público, con la finalidad de interceptar el tráfico de la red y obtener los datos de los usuarios. Si durante tu viaje decides aprovechar el Wi-Fi del aeropuerto, de la central de autobuses o del hotel, se consciente de los posibles riesgos de seguridad y utiliza una VPN en tus equipos para cifrar el intercambio de información a través de los dispositivos conectados a Internet.

Mira también: Cinco cosas que debes pensar antes de publicar en tus redes sociales