Una de las aplicaciones más utilizadas de Google será inhabilitada: ¿de cuál se trata?

En un foro oficial de Google se anunció que uno de los proyectos de la compañía se cerraría para reducir costos y redireccionar dineros y recursos. Se trata de Grasshopper, una herramienta para aprender a programar que alcanzó 1,6 millones de descargas.

Esta aplicación permite crear juegos y plataformas interactivas con fundamentos JavaScript, HTML y CSS.

En un comunicado, la compañía de tecnología señaló: “cuando Grasshopper se lanzó en 2017 ayudó a establecer un nuevo estándar para enseñar y aprender a programar en un dispositivo móvil. Aunque lamentamos anunciar que la aplicación Grasshopper cerrará este año, nos inspira ver que han surgido muchas aplicaciones de calidad que llevan esta experiencia aún más lejos, proporcionando una amplia gama de opciones para los aspirantes a programadores”.

Lo que se sabe es que desde el próximo 15 de junio, quienes tengan la aplicación en su dispositivo móvil ya no podrán iniciar sesión, sin embargo, se les ofrecerá la opción de descargar un documento con su progreso y los ajustes realizados a la app.

La situación de Google deja en evidencia una apuesta por redirigir el dinero y reorganizar sus productos. También se confirmó que hubo recortes presupuestales en varios departamentos y Google Stadia frenaría sus servicios en la nube.

¿Qué pasa con Google?

Desde hace varios meses, Google ha reducido su número de empleados, pero no en personal humano, sino robótico. Los más útiles de la empresa, que cumplían labores como limpiar los espacios, fueron desactivados porque los resultados no fueron los esperados y aunque se logró desarrollar inteligencias capaces de ejecutar tareas importantes, los recortes presupuestales los alcanzaron y la inversión no pudo continuar.

Entre tanto, la casa matriz de Google, Alphabet, anunció el pasado 20 enero que eliminará cerca de 12.000 puestos de trabajo a nivel mundial. En cifras, esto implica alrededor del 6% de su fuerza laboral total. Dichas decisiones se toman en el marco de una ola de contrataciones que tuvo ligar durante la pandemia de coronavirus, cuando este tipo de compañías aumentaron su recurso humano porque las personas estaban haciendo más uso del internet, en epocas de confinamiento.