Google mejorará en Colombia las búsquedas sobre acoso sexual

Ya está disponible en Google una mejora que permitirá, a través de inteligencia artificial, tener información de ayuda sobre temas relacionados a violencia sexual, bullying, acoso, suicidio, desórdenes alimenticios y mucho más.

Te puede interesar: Google Wifi, reseña: ¿vale la pena este dispositivo para mejorar tu internet?

La plataforma reveló que con esta mejora se mostrará más información relevante y recursos de acción para que las personas que estén involucradas y siendo víctimas puedan tener una forma concreta de solucionar las dudas para tener un apoyo en el proceso.

Mejoras de Google en Colombia

Estos cambios llegarán de forma gradual durante esta semana y los resultados estarán disponibles en 75 idiomas. Además, para Colombia “los sistemas de inteligencia artificial operarán en consultas relacionadas al acoso sexual o material de abuso sexual de menores”.

De esta forma los usuarios encontrarán líneas de ayuda directas que operan de forma local y también datos importantes y de alta calidad relacionados con este tema en el país.

Lee también: Con este truco podrás traducir un letrero usando la cámara de tu celular

“Todos los días, las personas acuden a Google en busca de información crítica para mantenerse a sí mismos y a sus familias seguras. Estamos trabajando constantemente para asegurarnos de que la información de alta calidad esté a solo una búsqueda de distancia. Desde destacar los recursos de ayuda después de un desastre natural, hasta proporcionar información de salud sensible a tiempo. La inteligencia artificial puede ser una ayuda increíble para encontrar recursos de ayuda de manera más eficiente y más rápida, ayudando a las personas a mantenerse fuera de peligro”, afirmó Tulsee Doshi, Líder de Producto para la iniciativa de Responsabilidad en Inteligencia Artificial de Google.

Sin embargo, a nivel mundial, la inteligencia artificial también operará para otros temas, como: suicidio, agresión sexual, desórdenes alimenticios, bullying, lesiones autoinfligidas, abuso de sustancias, depresión y violencia doméstica.

De esta forma los usuarios no tendrán que ver información peligrosa o que no les sirva en medio de la situación critica que están viviendo, para que las personas puedan “mantenerse alejadas del contenido que no se está buscando y que no se encuentre, por el contrario, con contenido impactante e inesperado”.

Mira también: Actualización de emergencia en Google Chrome para evitar amenaza en el navegador