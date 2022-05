Instagram cambiará su feed al estilo TikTok

El estilo del feed de Instagram siempre estuvo pensado bajo el concepto de la fotografía, pero tras la fuerte competencia con TikTok, la aplicación ha empezado a cambiar varios aspectos y uno de los que llegará pronto será la interfaz, que pronto se verá a pantalla completa.

El propio Adam Mosseri, director de la plataforma, confirmó el cambio que verán los usuarios en el inicio de la app que será muy similar a lo que hay en TikTok, conservando los botones de siempre, pero con otro estilo.

📣 Testing Feed Changes 📣



We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.



If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ