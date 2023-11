¿Está teniendo problemas con los botones de volumen de iPhone?: esta sería la razón

Apple, reconocida marca de dispositivos de gama alta, ha sido noticia recientemente debido a los reportes de fallas que los usuarios han presentado con los botones de volumen de sus iPhones al utilizar la popular aplicación de mensajería, WhatsApp. Según un seguimiento realizado por los expertos, este problema ha afectado a varios modelos de iPhone, y no se limita a una única versión.

Los usuarios han reportado que al intentar subir o bajar el nivel de volumen mientras escuchan audios o grabaciones dentro de WhatsApp, los botones no responden correctamente.

Usuarios reportan molestias con el volumen del iPhone

En las redes sociales, como X (antes Twitter), los usuarios han expresado su frustración por esta situación, manifestando frases como "No puedo más con el volumen del iPhone cuando WhatsApp está abierta" o "estoy cansada del 'problemita' del volumen del iPhone". Esto demuestra la preocupación y molestia que ha generado esta falla en los usuarios de dispositivos de la marca de la manzana.

Diversos expertos han comentado que esta falla podría deberse a una incompatibilidad entre la aplicación de WhatsApp y el sistema operativo iOS, o podría ser un problema propio de la marca Apple. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado al respecto, por lo que no hay certeza sobre su origen.

Tips de los usuarios en las redes sociales para mejorar el volumen del iPhone

Los internautas han recurrido a TikTok y a la red social X para compartir un "tip" que, según ellos, solucionaría temporalmente el problema. Aunque este "tip" no es una solución oficial, ha alcanzado cierta viralidad y los usuarios lo están aplicando en un intento por hacer funcionar correctamente el botón de volumen de sus iPhones.

Oigan si no pueden bajar o subir el volumen de #iphone les daré un tip:



🔅vayan a configuración y le dan clic a WhatsApp

🔅desactiven y activen la opción que dice “micrófono”



¡Y listo😀! — melanieegv (@Melanie_Egv) November 10, 2023

Es importante destacar que esta solución no oficial genera incertidumbre, ya que no se garantiza que el iPhone no vuelva a presentar la misma falla en el futuro. Los usuarios continúan a la espera de un comunicado oficial por parte de Apple que aclare y solucione este inconveniente con los botones de volumen al utilizar WhatsApp.