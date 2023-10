¡Al estilo Transformers! Japón rompe el mercado en robots en el mundo con Archax

La empresa emergente Tsubame Industries, con sede en Tokio, ha sorprendido al mundo con la creación de un robot de 4,5 metros de altura y cuatro ruedas, inspirado en el famoso "Mobile Suit Gundam" de la serie de anime japonesa. Bautizado como Archax en honor al archaeopteryx, este asombroso robot se encuentra disponible para su adquisición por la suma de 3 millones de dólares.

Uno de los aspectos más destacados del ARCHAX es su cabina equipada con monitores que muestran imágenes capturadas por cámaras externas, lo que permite al piloto controlar los brazos y las manos del robot mediante joysticks desde el interior de su torso.

Con un peso de 3,5 toneladas, este gigante mecánico posee dos modos de funcionamiento: el modo erguido, que le confiere una apariencia imponente como robot, y el modo vehículo, que le permite desplazarse a velocidades de hasta 10 km/h.

El Archax pronto será exhibido en el Salón de la Movilidad de Japón a finales de este mes, donde se espera que genere una gran expectación entre los visitantes.

Ryo Yoshida, director ejecutivo de Tsubame Industries, de tan solo 25 años, expresó su deseo de crear un producto que representara la esencia de Japón, aprovechando el talento del país en los campos de la animación, los juegos, los robots y los automóviles.

Además de su enfoque en el mercado de los aficionados a la robótica, Yoshida tiene una visión más amplia para el Archax. Aspira a que este robot pueda contribuir en situaciones de catástrofe brindando ayuda, así como tener un papel relevante en la industria espacial.

Desde temprana edad, Yoshida ha estado interesado en el mundo de la fabricación, aprendiendo las habilidades de soldadura en la herrería de su abuelo y fundando su propia empresa especializada en prótesis mioeléctricas de mano. Con la creación del Archax, busca mantener la ventaja competitiva de Japón en el ámbito manufacturero y seguir impulsando la innovación en el campo tecnológico.

#Tsubame created the #Archax #robot, with a cockpit for the human controlling it. 🤖✨ #japan #robotics #anime pic.twitter.com/d2XT5L0I4F