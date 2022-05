La mentira sobre los megapíxeles de los celulares: más no es mejor

No vamos a mentirnos. Cuando compramos un celular, la cámara es una de las cosas más importantes. Y desde la llegada de esta función a los teléfonos, los fabricantes decidieron ‘medir’ la calidad a través de los megapíxeles, generando que la gente pensara que entre el número fuera más grande la cámara iba a ser mejor. Pero esto no es verdad.

El panorama no es tan radical como decir que entre más es mejor o que entre más es peor. No. El tema es que una buena cámara no se define por el número de megapíxeles, sino que depende de otros factores como los sensores, procesador y calidad del lente.

Es decir, los megapíxeles son solo una pequeña parte de todo lo que conforma la calidad de una cámara, y es porque esta unidad de medida solo indica qué tan grande puede ser una foto o que tanto se puede ampliar sin perder calidad. Por lo que no siempre es necesario tener más para tomar una mejor foto.

Usar más megapíxeles no siempre es mejor

La mayoría de veces (sino es todas) que tomamos una foto con un celular es porque vamos a manejarla en ese mismo entorno, es decir, las usamos para publicarlas en redes sociales, ponerlas de fondo de pantalla en el móvil y foto de perfil. Son contadas las situaciones que esas imágenes se transforman en una impresión gigante para hacer un cartel o una vaya publicitaria, donde realmente es necesario tener muchos megapíxeles y haya calidad. Porque incluso para imprimirla en una foto casera, no será necesario tener una medida tan grande.

Teniendo esto en cuenta el rango de 12, 16, 20 o 20 MP es más que suficiente para esos usos, ya que ahí el nivel detalle es mucho mejor que cuando usamos resoluciones entre los 48, 64 o 108 megapíxeles, porque ahí ganamos amplitud para sacrificar detalles.

Adicionalmente, entre más megapíxeles tenga una foto más espacio va a ocupar en el celular y si eso no es compensado con un uso optimo, estaremos regalando memoria a un contenido que puede ser mejor con una tasa más baja de MP, pero de mejor calidad.

¿Pero por qué los megapíxeles no son sinónimo de más calidad?

Cuando se empezó a incluir la cámara en el celular, los megapíxeles eran importantes porque los teléfonos no tenían un procesador y un sensor que mejorara la imagen. Pero con el avance de la tecnología las marcas han logrado mejorar las fotografías con inteligencia artificial, por lo que en segundos el mismo teléfono procesa la imagen y la hace mejor sin necesidad de tener más MP.

Es por eso que, aunque suene raro, muchos de los teléfonos de gama alta tienen cámaras de 16 MP o 24 MP, mientras que hay gamas medias de 108 MP. Pero en realidad sus módulos de fotografía son mejores gracias a los sensores y a que tienen procesadores de más calidad lo que permite tomar fotos con más detalle y más color.

Así que ya no es necesario que cuando compres un celular te enfoques en los megapíxeles de una cámara, sino es mejor buscar mejores procesadores y un modulo de sensores que de un equilibrio suficiente, porque para eso son las otras cámaras que acompañan a la principal, pero eso es otro tema…