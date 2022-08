La nueva sorpréndete imagen de James Webb

El telescopio espacial James Webb ha atravesado el tiempo y enormes cantidades de polvo para captar una nueva imagen de la Galaxia Rueda de Carro con una claridad sin precedentes, según informaron la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Situada a unos 500 millones de años luz de la Tierra, en la constelación del Escultor, la Rueda de Carro adquirió su forma tras una colisión frontal entre dos galaxias. El impacto hizo que dos anillos se expandieran desde el centro de la galaxia, "como las ondas de un estanque después de arrojar una piedra en él", explicaron la NASA y la ESA en un comunicado conjunto.

En el centro de la galaxia hay un anillo blanco más pequeño, mientras que el anillo exterior, con sus radios de color, se ha expandido en el universo durante unos 440 millones de años, añade el comunicado. A medida que el exterior se expande, choca con el gas, lo que provoca la formación de nuevas estrellas.

