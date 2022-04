Microsoft cumple 47 años: cinco curiosidades que quizás no sabías

En abril de 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft, la empresa que hizo parte de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y que sentó las bases para muchos de los dispositivos y programas que hay en la actualidad.

Mira también: Los errores más comunes al realizar copias de seguridad

Lo que empezó como el concepto de desarrollo de software para empresas de terceros, como IBM, se convirtió en la idea que consolidaría el uso de las computadoras en casa, masificar el acceso a la tecnología, proponer ideas para las tablets y hoy ofrecer una variedad de servicios, que incluso llegan hasta los videojuegos.

Así que, para celebrar estos 47 años de Microsoft, te traemos cinco datos que quizás no conocías de una de las empresas insignias de la tecnología.

Todo inició en un papel

Después de haber pasado una propuesta para la empresa de tecnología, ALTAIR, Gates y Allen empezaron a desarrollar el primer software para una computadora personal, una PC, y lo hacían en un papel. El motivo era porque la computadora leía ese papel, que tenía forma de cinta, y estaba perforado con los códigos. Esto también permitía que los otros desarrolladores trabajaran sobre ella para programar.

Tras el buen rendimiento de esa idea, la compañía vendió a ALTAIR la licencia de este lenguaje programático y ganó 16 mil dólares en su primer año. Las bases para su futuro.

Su primer hardware: un mouse

La historia ha demostrado que Microsoft es una gran empresa en desarrollo de software, pero cuando hace dispositivos físicos le cuesta un poco más, algo que se vio desde el inicio, porque su primer hardware fue un mouse con un mal diseño que incluida: un juego, Notepad y un tutorial musical que enseñaba a usarlo. Claramente nadie lo recuerda.

Mira también: Cinco cosas que debes pensar antes de publicar en tus redes sociales

Windows casi tiene un nombre horrible

Tras los primeros años desarrollando sistemas operativos, que hoy solo los vemos como letras y números, Microsoft se lanzó en 1985 con su primer sistema operativo con una interfaz gráfica y el nombre con el que Gates estaba obsesionado en ponerle era: Interface Manager 1.0. Sin embargo, el equipo de marketing le hizo cambiar de idea y lo renombraron: Windows… Además, Microsoft también estuvo muy cerca de llamarse MicroPro.

Los ataques del 11 de septiembre obligaron hacer cambios

Lo sucedido el 11-S de 2001 tuvo un coletazo en muchas industrias y a Microsoft lo impactó en medio del lanzamiento del sistema operativo Windows XP, uno de los más importantes en su historia. Y es que la empresa tenía ya organizada una campaña de marketing con el slogan: Prepare to flay (prepárate para volar).

Pero tras lo sucedido con las Torres Gemelas, el concepto de volar no era el más adecuado, así que tuvieron que gastar 200 millones de dólares en una nueva campaña y renombrarla: Yes you can.

El fondo de pantalla más famoso del mundo

Y para terminar hablemos del icónico fondo de pantalla con el que muchos crecimos en Windows XP. El paisaje que aparecía predeterminado en el sistema operativo tiene una historia detrás, porque originalmente no fue una idea de Microsoft sino una pintura de un lugar real.

El monte de pastos verdes, con un cielo azul y nubes es un sitio ubicado en el Valle de Napa, en California, Estados Unidos. Y la foto la tomó Charles O'Rear en 1996 cuando pasaba un día por ese lugar y se vio cautivado por la imagen, que fue el resultado de un día de lluvias y por eso vemos tantas nubes. “La tormenta acaba de pasar, había algunas nubes blancas, y pensé: creo que saldré a tomar un par de fotos”, contó.

O’Rear, quien trabajó para National Geographic y aseguró que la imagen nunca fue modificada, subió la foto a una página de venta de fotos y Microsoft la compró para ponerla en Windows XP y nombrarla Bliss (felicidad).

Lee también: Google mejorará en Colombia las búsquedas sobre acoso sexual