EA Sports FC 24: estas son las novedades del videojuego sucesor de 'FIFA'

La Federación Internacional de Fútbol Asociado y la empresa creadora del videojuego FIFA rompieron su relación en mayo de 2022. Por esta situación, toda la saga de 1994 quedará en la historia y ahora tendrá otro rumbo: EA Sports FC. Ante esta novedad, EA Sports ya no tendrá derechos exclusivos bajo las licencias de los productos FIFA, como los Mundiales de fútbol. Cabe la pena recordar que en FIFA 23, era posible jugar la Copa del Mundo de Catar 2022 y el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

EA Sports FC 24 estará disponible en varias consolas de la nueva generación, entre ellas, PlayStation 5, Xbox One Series S y X y Nintendo Switch. Además, seguirá teniendo vigencia en las antiguas como Xbox One y Play Station 4.

En este nuevo videojuego, los usuarios tendrán la posibilidad de crear equipos mixtos en Ultimate Team, una modalidad en línea apetecida por los amantes del juego.

También se podrá contratar a un cuerpo técnico, con el acompañamiento de entrenador de arqueros, delanteros, preparador físico y otros profesionales del fútbol para mejorar el rendimiento del equipo y contar con un estilo realista del videojuego.

Adicional a ello, en el modo carrera como jugador profesional, habrá agentes encargados de todos los temas deportivos al momento de ser fichado por algún equipo. Para ello, es necesario jugar con un futbolista, ya sea creado por el usuario o puede elegir uno de la vida real.

EA Sports FC 24 è disponibile da oggi per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC! ⚽⤵️ https://t.co/samRMtZ5SC #easportsfc24 #electronicarts #soccergame #gamerelease pic.twitter.com/0yCt9OILmy

En Colombia, el precio está alrededor de los $300.000 a $330.000, ya sea físico o digital. El valor dependerá de la edición que elija el usuario y cada versión tiene distintos beneficios para cada jugador.

Este videojuego contará con más de 19.000 futbolistas, 30 ligas y 700 equipos.

Football is yours.#FC24 is now available worldwide. Play now: https://t.co/LoRcILHv2U pic.twitter.com/TqPtix0P7a