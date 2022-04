¿Por qué cargar el celular al 100% puede ser un problema?

Querer tener la carga completa es una de esas pequeñas victorias modernas, pero que pocos saben puede representar un problema que con el tiempo dañe la batería. Una práctica que es difícil de evitar, pero que se puede resolver de varias maneras.

Y aunque seguramente desde hace mucho tiempo hayamos cargado nuestro celular al 100% y no haya sucedido algo grande, hay pequeños cambios que se notan con el tiempo. Por eso te explicamos cuál es la recomendación para cargar tu móvil, porque tampoco es bueno dejar que se apague por completo.

El celular se debe cargar hasta el 80%

La batería de los teléfonos tiene un proceso de carga definido por ciclos, que pueden estar entre 300 y 500 según sus características. Esto se mide teniendo en cuenta las veces que la carga va de 0 a 100, y no por las veces que lo conectamos a la corriente. Así que en promedio la pila está diseñada para que dure dos o tres años.

Con esto claro, varios estudios han afirmado que el mejor rango para mantener la batería del celular es de 20% a 80%, es decir, no dejar que baje o suba de esos porcentajes y de esa forma la vida útil se extiende o por lo menos se mantiene a ese tiempo estimado.

El motivo es que al superar el 80% se esta forzando a la batería y se degradan las celdas de iones, por lo que la duración va a ir bajando de a poco. No es que por un día que cargues tu celular al 100% al otro ya no va a servir, no. Es un proceso de tiempo.

Lo mismo sucede con la otra orilla. Al dejarlo descargar más del 20% la pila tendrá que trabajar más para mantener encendido el celular y por eso a veces se calienta o se pone lento el teléfono. Además, dejarlo apagar por completo va a ser que le cueste aún más volver arrancar. Un consejo que aplica, por ejemplo, para las baterías de carros.

Tanto es el problema de cargar una batería por completo, que Tesla (marca de carros eléctricos) no permite que sus autos se carguen al 100%, sino que están diseñados para llegar a un tope de 80% y frenar la recepción de energía.

Soluciones para no cargar tu celular al 100%

Para aquellos que tienen iPhone la solución es mucho más sencilla, porque desde iOS 13 los teléfonos de Apple tienen un sistema que frena la carga al 80%, algo que es muy útil si decides cargar tu móvil mientras duermes.

Mientras que en Android el proceso es un poco más largo y hay que recurrir a herramientas de terceros, como Advanced Charging Controller de Magisk, con la que debes rootear tu móvil para poder limitar la cargar y establecer esos rangos de los que hablamos anteriormente.

Y si bien, si cargas tu celular al 100% todos los días no se dañará o la batería dejará de servir, es como un camión que soporta X número de peso, si todos los días carga hasta su límite se irá desgastando poco a poco y llegará el día en que se le deban hacer reparaciones porque ya no funciona igual.