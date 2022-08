¿Por qué es casi 'obligatorio' cambiar de celular cada tres o cuatro años?

Es normal que después de tres, cuatro o cinco años nuestro celular empiece a rendir un poco menos de lo que hacia antes. Y esto pasa por múltiples factores, en los que siempre las marcas suelen llevarse algunos señalamientos por hacer dispositivos desechables o no prestar el sostenimiento adecuado a los usuarios.

Pero más allá de eso, veamos por qué un celular después de ese tiempo se hace casi ‘obligatorio’ de cambiar y los riesgos que podemos correr si no lo hacemos.

¿Por qué un celular se desmejora con el tiempo?

Por software

Cualquier celular, sea Android o iPhone, trabaja bajo un sistema operativo (Android o iOS) y una capa de personalización, que depende de cada marca. Estas dos partes tienen distintas versiones que constantemente se van actualizando, a veces cada año o en ocasiones en plazos mucho más cortos.

Cuando un teléfono se lanza al mercado casi siempre trae la última versión de ambos softwares y es por eso que al inicio cuenta con un gran rendimiento y buen funcionamiento de las aplicaciones. Sin embargo, al pasar tres o cuatro años las propias marcas deciden qué celulares recibirán más actualizaciones y cuáles ya quedarán sin soporte.

Esto genera varias cosas: por un lado, las aplicaciones también trabajan bajo esas versiones de sistemas operativos, por ejemplo, ciertas funciones de WhatsApp solo están disponibles para Android 10, 11 o 12, y los teléfonos que se quedaron sin esas versiones no las podrán tener, afectando la experiencia de uso. Así funciona con muchas apps.

Paralelo a esto hay un riesgo grande, y es que el sistema operativo no solo es importante para el rendimiento sino también para la seguridad, así que el móvil puede quedar abierto a ataques porque ya no cuenta con las últimas versiones que le den ese respaldo. Siendo este el problema más grande de tener un teléfono muy viejo, si vamos a manejar información privada.

Por batería

Este puede ser uno de los problemas más repetitivos. Ya sea por mal uso de la carga o porque igual con el tiempo la batería se desgaste, un celular va a empezar a sufrir de autonomía y llegar al final del día va a ser un problema constante porque se le acaba la carga con facilidad y tenemos que vivir pegados a la corriente.

Esto era algo que antes se podía solucionar con cierta facilidad porque los teléfonos tenían la pila extraíble, así que se cambiaba y se solucionaba. Pero ahora eso ya es muy complicado de hacer y no hay baterías oficiales en el mercado.

Así que, en primer lugar, carga bien tu celular, no lo dejes toda la noche, no lo cargues hasta el 100% todas las veces y no lo expongas al calor. Eso ayudará a ampliar el ciclo de vida para que aguante unos cuatro o cinco años. Pero la batería es algo que a muchos condena porque es inevitable que no se desgaste.

Por la cámara

Si este apartado es algo que te interese siempre mejorar, la cámara es uno de los puntos en los que las marcas más han estado trabajando para mejorar cada año y la diferencia es notable.

Y aunque tu celular de hace cinco años siga tomando fotos, seguro uno de hoy lo supera con facilidad y ahí muchos se ven ‘obligados’ a buscar una mejorar opción. Aunque ya es una decisión por gusto y no por necesidad.