Para tener en cuenta: ¿Por qué no se debe usar WhatsApp Plus?

Querer tener un tema personalizado, más emoticones, opciones de privacidad o funciones antes de las oficiales, no es una justificación para poner en riesgo nuestra información y por ende nuestro dinero, integridad y seguridad en general.

Esto es lo que suele pasar al descargar e instalar WhatsApp Plus en nuestro celular. Una aplicación que no es oficial y que tiene más cuestionamientos que certezas a su alrededor, a pesar de contar con millones de usuarios y brindar funciones que parecen llamativas.

Así que, si eres uno de esos que tiene esta app en tu móvil, será mejor que la vayas desinstalando porque estás poniendo en riesgo tus datos, que hoy son la clave de la seguridad en internet. Aquí te contamos por qué.

WhatsApp Plus: una puerta abierta a nuestra información

Antes de explicarte los motivos por los que esta aplicación no se debe usar, dejemos claro que WhatsApp es una plataforma muy utilizada en el mundo porque da un contacto directo con usuarios y por eso allí solemos escribir información privada general y especifica: desde cuándo iremos de viaje, la salud de nuestros hijos o nuevos trabajos hasta datos más sensibles como claves de banco, documentos o incluso fotos intimas.

Con este panorama claro, es más que evidente que necesitamos compartir todo esto en una aplicación que sea segura y que sepamos que no va a poder tomar esa información. Y WhatsApp (la original) funciona bajo un sistema de cifrado de extremo a extremo en el que solamente los integrantes de un chat son los que pueden ver lo que allí se escribe o comparte, y si bien la app de Meta puede tener fugas de seguridad, casi siempre es por culpa de los usuarios y su descuido.

Pero en WhatsApp Plus esa seguridad de extremo a extremo no existe. Esta aplicación no tiene la autorización de Google para estar en la Play Store porque no cuenta con las certificaciones de seguridad y lo mismo sucede en la App Store de iPhone. Lo que de entrada da un indicio de que no cumple con la calidad que se necesita.

Por lo que esta plataforma no cuenta con el aval de Meta. “No existe ninguna otra versión de WhatsApp además de la oficial (WhatsApp Messenger o WhatsApp Business). Nuestras aplicaciones no son compatibles con versiones modificadas de WhatsApp. Estos fueron desarrollados por terceros que violan nuestros Términos de Servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones porque no podemos validar sus medidas de seguridad”, dijo un portavoz de WhatsApp a NoticiasRCN.com.

Así que ya tenemos dos motivos: uno, no es una app oficial sino una copia, y segundo, no cuenta con los certificados de seguridad para que la información que allí escribimos no va a estar en manos de personas que no conocemos. Sin embargo, hay más…

Cuando instalamos una aplicación normalmente esta nos pide permisos para acceder a funciones en nuestro móvil, como la cámara, contactos y demás. Y WhatsApp Plus también lo hace, por lo que no solo estamos ‘regalando’ la información que escribimos en el chat, sino que le estamos dando acceso a terceros a lo que hay en nuestro celular.

Y, por si fuera poco, para descargar WhatsApp Plus tenemos que hacerlo a través de páginas que normalmente no son confiables, que tienen enlaces recortados y nos hacen hacer clic en un montón de banners que también son un riesgo porque podemos descargar virus, que quizás en la app no están pero que los recogemos en el camino.

Bloqueo de cuenta por usar WhatsApp Plus

Si ya has decidido tener esta aplicación deberás asumir el riesgo de poder perder tu cuenta, porque WhatsApp puede bloquearla de forma temporal o definitiva en caso de que detecte que estás usando sus servicios y no está tu número registrado, ya que Plus no lo hace y ahí está el problema.

Así que al final de todo esto, la recomendación es siempre descargar aplicaciones de tiendas oficiales ya sea de Google, Apple o de los propios celulares, y aunque aquí también puede haber apps maliciosas hay más seguridad de no correr riesgos. Pero también es importante no tener plataformas que son copias de otras, porque no van a brindar las mismas garantías de seguridad que la original. Un fondo de colores o poner la foto de nuestro hijo en el teclado no puede ser más importante que cuidar nuestros datos personales.

