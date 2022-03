TikTok anuncia suspensión de algunos servicios en Rusia

Luego de las medidas tomadas por aplicaciones de Estados Unidos, como las de Facebook, Instagram, YouTube, entre otros. TikTok dio a conocer que también suspenderá algunos servicios teniendo en cuenta la nueva ley en Rusia que penaliza la desinformación.

“A la luz de la nueva ley de ‘noticias falsas’ de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de nuestro servicio de video mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley”, informó la plataforma en Twitter.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.