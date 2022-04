Twitter sí está trabajando en un botón de edición: ¿cuándo llegará?

Y si, finalmente sí es verdad que Twitter está trabajando en la inclusión de un botón de edición para los trinos publicados, además dio algunos detalles de cómo será su uso y confirmó que “llegará en los próximos meses”.

La información se dio a través de la cuenta oficial de comunicaciones de la red social en la aplicación y se da justo en medio de la llegada de Elon Musk como máximo accionista y miembro a la junta directiva.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.