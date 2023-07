WhatsApp sufrió caída a nivel mundial, no es su celular

En horas de la tarde de este 19 de julio WhatsApp empezó a presentar fallas a nivel mundial. Así lo empezaron a reportar usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, a donde acudieron para informar que la aplicación no les funcionaba.

Según el portal de monitoreo Downdetector, la aplicación de mensajería instantánea dejó de funcionar sobre las 3:00 de la tarde, lo que sustentaron con cerca de 3.000 reportes en esa hora.

Así las cosas, según esta web los problemas más comunicados fueron la aplicación en sí (82%), conexión del servidor (10%) y envío de mensajes (8%).

Desde su cuenta oficial en redes sociales se dirigieron a todos los usuarios afectados, manifestando estar trabajando para poder resolver lo más rápido posible la aplicación.

“Estamos trabajando rápidamente para resolver los problemas de conectividad con WhatsApp y lo actualizaremos aquí lo antes posible”, señalaron.

