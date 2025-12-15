CANAL RCN
Reconocida leyenda de la música sufrió accidente automovilístico: este es su estado de salud

El reconocido cantante fue llevado a un centro hospitalario tras lo ocurrido. ¿Qué se ha informado?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
05:25 p. m.
Los fanáticos de uno de los cantantes más reconocidos de Brasil vivieron un momento de preocupación tras un inesperado accidente automovilístico.

Roberto Carlos, que actualmente tiene 84 años, es oriundo de Cachoeiro de Itapemirim, en Espírito Santo, Brasil, y es reconocido por éxitos como 'Amigo', 'Lady Laura', 'Cama y Mesa' y 'Ese tipo soy yo', se estrelló contra otros tres carros y un árbol.

Tras lo ocurrido, el famoso artista brasileño tuvo que ser trasladado a un hospital de Gramado, la ciudad ubicada en el sur de Brasil, y ya hubo un comunicado oficial.

Así fue el accidente automovilístico que sufrió Roberto Carlos, el reconocido cantante de Brasil

Según lo que se ha informado, Roberto Carlos, el pasado domingo 14 de diciembre de 2025, estaba grabando un especial de fin de año con Globo TV.

Fue así como, en medio de la grabación, comenzó a conducir un vehículo Cadillac, pero este tuvo una falla en su sistema de frenos y solo pudo detenerse hasta que se chocó con tres carros del equipo técnico y un árbol.

Luego de este incidente, Roberto Carlos fue llevado de inmediato a una entidad hospitalaria de manera preventiva y los especialistas le realizaron varios exámenes.

¿Cuál es el estado de salud actual de Roberto Carlos, el reconocido cantante de Brasil?

A través de las redes sociales de Roberto Carlos, se confirmó el accidente automovilístico, pero también se le entregó un parte de tranquilidad a sus seguidores.

"Les informamos que, durante la grabación del especial de fin de año de Globo TV, Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico leve. Él fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después sin mayores complicaciones", se enfatizó.

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y les aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien", se concluyó en el comunicado.

