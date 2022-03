Xiaomi Redmi Note 11, review: un gama media competitivo

Cuando hablamos de Xiaomi siempre debemos tener en mente esa forma de trabajo de la empresa y es la de desarrollar teléfonos (y en general tecnología) con una relación calidad-precio muy marcada. Por lo que solemos ver celulares a un bajo costo, con características que quizás costarían más. Y el último caso es el Redmi Note 11.

La empresa china lanzó estos celulares en Colombia y desde hace unas semanas pudimos probarlo para tener una impresión especifica de lo que tiene por ofrecer, ya que sus aportados más fuertes están en su pantalla, batería y algo de su cámara, mientras que su mayor debilidad está en el rendimiento. Veamos…

Características del Xiaomi Redmi Note 11

Empecemos por los fuertes que tiene este celular. Primero nos encontramos una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas, un tamaño que personalmente me encanta y la calidad de su imagen es muy buena, además acompañado con una tasa de refresco de 90 Hz, por lo que consumir contenido multimedia es de lo mejor que podemos tener aquí.

A esto lo acompaña una batería de 5000 mAh, que, si bien es un estándar ya en el mercado, su capacidad de carga de 33 wats es un fuerte golpe para estar tranquilo y alcanzar incluso a los dos días de carga. Además, su tiempo de carga será de menos de 40 minutos, por lo que es una experiencia totalmente agradable para el precio que estamos pagando.

Y la cámara también es un punto interesante, que está ahí entre lo bueno y lo malo, pero ya la veremos con más cuidado. Por ahora te cuento que tiene un modulo de cuatro sensores, uno principal de 50 MP, un ultra angular de 8MP, un macro de 2MP y uno de desenfoque de 2MP.

Pero su gran falencia viene en el hardware. Tenemos un Redmi Note 11 con un sistema operativo Android 11, sí en 2022, lo ideal que fuera un Android 12 teniendo en cuenta su año de lanzamiento y que trae MIUI 13, una capa bastante exigente y que chocará.

Además, tenemos una RAM de 4GB (aunque también viene de 6GB, pero el que probamos es de 4) y un procesador Snapdragon 680, algo que se queda muy corto teniendo en cuenta el MIUI 13, que exige y el teléfono puede sufrir un poco, pero es algo que también veremos con detalles más adelante.

Hablemos de la cámara

Es extraño pensar en dónde poner la cámara del Redmi Note 11, porque en exteriores y con muy buena luz funciona muy bien, las fotos se ven de muy buena calidad y los colores están bien equilibrados, aunque algunos blancos se puedan ver algo amarillos.

Aunque esta parte también se ve beneficiada al tener una pantalla AMOLED, que potencia todo el contenido, por lo que al sacarlo y verlo en otra pantalla se notará algo de cambio. Pero para el precio que estamos pagando es más que aceptable.

Ya cuando queremos tomar fotos con el gran angular o en la noche, la cámara va a sufrir un poco más. Si bien puede que consigamos fotos bien tomadas, se nota que hay algo de reducción en este apartado para ajustar el precio. Y los 50 MP solo se pueden activar en un modo, en el que habrá restricciones y eso no es algo que nos guste: las fotos quedan bien, pero la experiencia se limita.

Algo que también sucede con el video, que no cuenta con un estabilizador y solo permite grabar a 1080p a 30 FPS, lo que es un estándar bastante bajo para el mercado actual y que otros competidores superan. Por lo que será un apartado que decaerá mucho y si bien para algunos usuarios pueda ser suficiente, si eres un amante a grabar y capturar momentos así, no es una buena opción.

Vamos al rendimiento

Aquí empaquetamos experiencias como videojuegos y uso cotidiano en aplicaciones. Por el apartado gamer el resultado es favorable, eso sí teniendo en cuenta que no vamos a poder jugar juegos tan fuertes como Genshin Impact o MARVEL Future Revolution, que son muy exigentes y que otros juegos como CoD Mobile o Free Fire no alcanzarán los estándares más altos. Este es un celular que no está diseñado para esos juegos, pero si queremos títulos más casuales no habrá problemas.

Y en cuando al rendimiento en aplicaciones, las cosas funcionaron bien dentro de los límites, pero mientras más aplicaciones estuvieran abiertas más lento se iba a poner y al regresar a ellas algunas se reinician. Por lo que puede que para algunos usuarios que quieran realizar múltiples tareas puede ser una elección que con el tiempo se les quede corta.

Además, durante el tiempo de prueba tuvimos un bug bastante grande que nos obligó a cerrar TikTok porque el celular no respondía y la pantalla se congeló por unos segundos. Y al momento de revisar las fotos de la galería algunas se demoraban en cargar, algo incomodo.

Quizás en la versión de 6GB de RAM estos problemas no estén, pero por lo menos en la de 4GB se notó lo mucho que sufrió con el MIUI 13 que es una capa muy exigente para un teléfono de esta gama.

Entonces… ¿Vale la pena el Xiaomi Redmi Note 11?

Este celular vale cerca de 800 mil pesos colombianos, por lo que hay que tener eso en mente a la hora de evaluarlo. Estamos ante un gama media muy competitivo, que claramente sacrifica apartados para poder ajustarse al precio. Y si bien a diferencia del Redmi Note 10 no hay grandes diferencias, esto no es malo porque su antecesor es un buen teléfono.

Con esto claro, este celular sabe que su foco está en un publico que puede sacrificar esas cosas, como videojuegos menos potentes o videos sin tanta calidad. Y que contrario a eso, prefieren un móvil con una batería de larga duración (muy buena), una pantalla de calidad para ver películas o videos y una cámara para tomar fotos casuales de su vida y compartir en redes.

Además, que en el apartado de rendimiento no va a poner a correr el teléfono por un sinfín de tareas que lo desgasten, sino que es un suso diario concreto.

Ya si quieres todo lo contrario a esto, hay que subir la apuesta en dinero y apuntar a una gama más alta. Pero en lo que tiene que ver con este Redmi Note 11 hay un celular competitivo, que pelea en esta gama y que por su precio ofrece cosas que costarían más.