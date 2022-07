Abandonan perrito en un taxi y le dejan instrucciones de cuidado al conductor

Un hecho que ha impresionado a los usuarios de redes sociales se reportó en la tarde de este miércoles, cuando un taxista de la ciudad de Bogotá denunció cómo un pasajero suyo decidió abandonar a su mascota en su vehículo, incluso dejando instrucciones para su cuidado.

Las redes sociales registraron un hecho que para muchos es reprochable, luego de que un ciudadano decidiera abandonar a su mascota, de gran edad, estando a bordo de un taxi que se movilizaba por la localidad de Suba, en la capital del país.

Mediante un video compartido en redes, el taxista relató la lamentable historia en la que uno de sus pasajeros tomó el vehículo y minutos después le solicitó al conductor que se detuviera frente al centro comercial Plaza Imperial, debido a que tenía que retirar dinero en un cajero automático, así que pidió que lo esperara en una de las entradas del lugar.

Sin embargo, el taxista, ante la gran demora de su pasajero, empezó a notar ciertas irregularidades y decidió ver qué llevaba el perrito en la caja en donde era cargado. Para su sorpresa encontró una carta con varias instrucciones para el cuidado de la mascota, que esperaba atentamente a su dueño en una ventana del vehículo.

Instrucciones de cuidado

"Dentro de esta (caja) había un perrito y con el animal una carta de lo que había que hacer durante la semana", dijo en tono de asombro el conductor, que aseguró que su pasajero se camufló en el centro comercial y después de más de una hora, el taxista decidió denunciar la situación.

"Este perrito ya está viejito. No lo voy a abandonar, pero si el dueño me está viendo... espero me busque", pidió el conductor. La carta incluye los horarios en los que se debe sacar el animal: 5:30 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 8:30 p.m, además, algunas recomendaciones para que la mascota se sienta bien en un nuevo hogar.

Limpiar patas después de cada salida.

Servir comida en la mañana y cuando se le acabe (no come con juicio).

No soltar correa por ninguna razón.

Mantener con agua.

Tratar de no jugar con las manos con él.

Si se pone gruñón por ponerle pechera darle media galleta.

Tener cuidado con puertas pues se sale.

El sábado mezclar su comida con un sobre y dárselo.

La historia ha causado gran conmoción entre usuarios de redes sociales, quienes han criticado fuertemente al dueño de la mascota, pues los perritos son considerados como parte de la familia moderna y es insólito que haya decidido abandonarlo sin ninguna explicación.

