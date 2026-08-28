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Cambian el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe

Tarazona extendió la solicitud argumentando que el esquema era el mismo que tenía cuando asesinaron a su esposo.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
01:44 p. m.
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En entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sostuvo hace unos días que había extendido una solicitud al Gobierno Nacional para cambiar su esquema de seguridad, el mismo que tenía cuando asesinaron a su esposo en medio de un evento de campaña, en el occidente de Bogotá.

“De alguna manera, esperaba que tuvieran receptividad todas las denuncias y el apoyo que mi familia me brindó en medio de esta situación. Y, finalmente, publico, porque salió (un rumor de que) a María Claudia Tarazona le cambiaron el esquema de seguridad y no era verdad”, advirtió.

“Su obligación”, según comentó, fue entonces “poner en público conocimiento que eso no era cierto y acababa de publicar cuando ya me estaban llamando, lo hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara”.

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Finalmente, su solicitud fue escuchada:

En las primeras horas del viernes, 28 de agosto, Tarazona dio a conocer a través de su cuenta en la red social X que “el día de hoy, el esquema de seguridad de” su familia fue “cambiado” y extendió un agradecimiento especial “a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año”.

Según agregó, “los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales”.

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¿Infiltraciones en el esquema de seguridad de la familia Uribe – Tarazona?

La misma semana en la que fue modificado el esquema de seguridad de la familia Uribe – Tarazona, se conoció que la Fiscalía habría encontrado evidencia de una presunta infiltración en su esquema de seguridad.

En declaraciones entregadas a este noticiero, Tarazona indicó que “desde el primer momento del asesinato, le dije a la señora fiscal (Luz Adriana Camargo) que creía que el esquema de Miguel estaba infiltrado, porque la información que tenían en el momento del asesinato era muy difícil que no hubiera salido de su propio esquema”.

Además, advirtió que no es coincidencia la cantidad de información con la que contaban los sicarios que participaron del magnicidio de Miguel Uribe. Escoltas de su esquema habrían podido participar del proceso de planeación. Incluso:

“Algunos coinciden en el mismo lugar físico con Simeón Pérez, alias el Viejo, justo cuando Miguel y yo estábamos de viaje. Esos escoltas mejoraron su patrimonio y los abogados que contrataron son supremamente costosos”.

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