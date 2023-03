Abuela de 83 años se ganó la lotería y no se gastó el dinero en ella: pagó deudas de familiares

Una abuela de 83 años se ganó la lotería en Canadá. Marie McCarthy, se convirtió en millonaria, luego de apostarle a un boleto que le regaló a uno de sus nietos el día de su cumpleaños como regalo. La residente en la Nueva Escocia, lo hizo como detalle para su familiar, sin imaginar que se volvería adinerada.

Junto con su hija y nieta recibieron la gran noticia de haberse ganado 31 millones de dólares, que en pesos colombianos equivale a $146.000 millones.Luego de conocerse el resultado, la abuela sorprendió a sus familiares y decidió firmar 30 cheques para que todos pagaran sus hipotecas y deudas. “Se siente bien, ellos no tendrán las preocupaciones que yo tuve cuando tenía que pagar mi casa”, dijo Marie McCarthy en el medio de comunicación internacional Atlantic TV.

La canadiense se sumó a la lista de las personas que han ganado la lotería ‘Lotto Max’. Al momento de reclamar el premio, mencionó que parecía un sueño y que hasta no ver el dinero en su cuenta bancaria no lo creería.

Meet Marie McCarthy of New Waterford, N.S. who won $31 MILLION playing LOTTO MAX! 🎉



