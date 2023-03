El reconocido cantante y escritor que consumió hongos alucinógenos para crear un nuevo libro

Enrique Bunbury escribió su segundo libro de poemas, luego de anunciar su retiro en los escenarios. Microdosis, es la nueva incursión en la literatura del cantante español que ha estado dos años consumiendo psilocibina, una sustancia alucinógena que generan algunos hongos.

En este libro, Bunbury narra la vida cotidiana con paradojas, a través del consumo de esta sustancia psicodélica. Por tal razón, consume la psilocibina traída de México, Estados Unidos y Sudamérica, en donde el autor reconoce tener depresión profunda, problemas para comunicarse y dificultad en la relación con el entorno.

Este ejemplar será producido por la editorial Cántico y se lanzará este 15 de marzo de 2023. El autor además menciona: “Consumo la cantidad necesaria para sentir algo de euforia, de emoción y de mínima conexión con un mundo que parece esquivarnos, que nos expulsa considerándonos inútiles, incapaces si no comulgamos con tres o 400 normas no escritas y toda la legislación vigente, que es mucha y nadie en su sano juicio sería capaz de siquiera leer ni aplicándose con devoción extrema en la suma total de encarnaciones”.

Microdosis aborda un tema social desde el neorromanticismo y la poesía bajo sustancias psicodélicas. El cantante español en este libro pone a disposición su creatividad, mediante dosis, que provocan efectos sensibles en su conciencia para transmitir sus pensamientos a los lectores.

Esta obra tiene 173 páginas en donde Bunbury retrata momentos de su adolescencia. “Este libro no te va a gustar si tienes todavía un alma que perder o un partido que defender, si no te has hecho aún las preguntas pertinentes. Este libro no te va a gustar si desayunas huevos fritos y piensas que el que desayuna una cocción de ayahuasca no tiene perdón de Dios”, dijo Enrique.

En sus escritos es crítico y directo en sus ideas, en donde narra con dramatismo, humor e ironía. Con ello, el cantante español hace uso de la micología, rama de la biología dedicada al estudio de los hongos, junto con la botánica, microbiología y zoología para ratificar los efectos positivos en temas de depresión y adicciones.

“La micología avanzada es una ciencia respetable, de verificación empírica con literatura médica y revistas del sector de fácil y entretenida consulta. Por eso, está prohibida en tantos países y estados: lógica aplastante”, mencionó Bunbury.

