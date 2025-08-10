Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas: "me di duro"

El reconocido creador de contenido colombiano, Yeferson Cossio, desató una ola de preocupación entre sus millones de seguidores en redes sociales después de que se conocieran reportes de un presunto accidente sufrido durante su reciente y polémica travesía por el vasto y complejo territorio del Amazonas.

En una de sus tantas travesías por este territorio colombiano, el creador de contenido decidió lanzarse desde una altura considerable hacia un río.

Al saltar, todo pareció normal, sin embargo, cuando el influenciador salió del agua, las secuelas del salto fueron evidentes.

Así fue el accidente de Yeferson Cossio en el Amazonas

Al mirar hacia la cámara, Cossio aseguró que se había lastimado la parte superior en la interna de uno de sus labios.

Al mostrar las imágenes, el creador de contenido dio evidencia de que necesitó atención médica, pues a pesar que no fue tan grave el golpe, sí dejó una abertura que le causaba dolor.

"Siempre fue que me di duro", publicó Cossio en sus redes sociales junto a las imágenes del accidente.

Ante el caos informativo, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y oraciones por la pronta recuperación de Cossio, pero también de peticiones urgentes a su equipo para que emita un comunicado oficial que aclare los hechos y confirme su estado de salud.

La comunidad digital exige transparencia, no solo para aliviar la ansiedad colectiva, sino también para desmentir las exageraciones que suelen surgir en este tipo de situaciones.