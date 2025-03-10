Yeferson Cossio donó 400 esterilizaciones para animales en condición de calle en el Amazonas

Yeferson Cossio se ha tomado nuevamente las redes sociales para compartir una de sus más recientes obras sociales con la que donó 400 esterilizaciones para perros, en condición de vulnerabilidad, ubicados en Leticia, Amazonas.

Yeferson Cossio regala esterilizaciones

El antioqueño compartió un video, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver la labor social que realizó, en compañía de una reconocida empresaria, con el objetivo de esterilizar a perros en dicha zona del país.

Algunas de las labores que ejecutaron durante la jornada fue depilar a los animales en la zona de la cirugía y desinfectarlos para evitar riesgos de infecciones durante los procedimientos. También, ayudaron a manipular algunos de los instrumentos quirúrgicos que, posteriormente, los veterinarios utilizaron para los procedimientos.

No obstante, un caso en especial llamó la atención del antioqueño, pues se percataron de la presencia de un pequeño perro en pésimas condiciones de salud ya que, aparentemente, se encontraba desnutrido, con anemia, problemas de piel, entre otras condiciones.

Por esta razón, Cossio decidió hacerse cargo del animal, quien, durante las próximas semanas, se someterá a diferentes tratamientos médicos para poder viajar a Medellín en compañía del antioqueño.

Esta no es la primera vez que el influencer realiza donaciones para esterilizar ya que manifestó que, con esta jornada, ha tenido la oportunidad de regalar más de diez mil esterilizaciones por todo el país.

Yeferson Cossio en el Amazonas

El antioqueño se ha tomado sus redes sociales para compartir algunos de los momentos más significativos que ha tenido con las comunidades del Amazonas, la fauna y la flora que se encuentra en esta zona selvática.

Así lo ha dejado ver, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, en donde se le ve compartiendo con algunas especies exóticas del lugar como tucanes, monos, serpientes y caimanes.

Sin embargo, algunos internautas manifestaron su desacuerdo con que el hombre haya navegado aguas, durante la noche, con el objetivo de observar de cerca a algunos caimanes pequeños, pues consideraron que se estaría “alterando” el hábitat de estos.