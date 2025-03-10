CANAL RCN
Tendencias

Yeferson Cossio donó 400 esterilizaciones para animales en condición de calle en el Amazonas

El creador de contenido también tuvo la oportunidad de adoptar a uno de los perros que habitaba la zona.

Foto: Captura pantalla IG @yefersoncossio
Foto: Captura pantalla IG @yefersoncossio

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
05:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yeferson Cossio se ha tomado nuevamente las redes sociales para compartir una de sus más recientes obras sociales con la que donó 400 esterilizaciones para perros, en condición de vulnerabilidad, ubicados en Leticia, Amazonas.

Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información
RELACIONADO

Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información

Yeferson Cossio regala esterilizaciones

El antioqueño compartió un video, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver la labor social que realizó, en compañía de una reconocida empresaria, con el objetivo de esterilizar a perros en dicha zona del país.

Algunas de las labores que ejecutaron durante la jornada fue depilar a los animales en la zona de la cirugía y desinfectarlos para evitar riesgos de infecciones durante los procedimientos. También, ayudaron a manipular algunos de los instrumentos quirúrgicos que, posteriormente, los veterinarios utilizaron para los procedimientos.

No obstante, un caso en especial llamó la atención del antioqueño, pues se percataron de la presencia de un pequeño perro en pésimas condiciones de salud ya que, aparentemente, se encontraba desnutrido, con anemia, problemas de piel, entre otras condiciones.

Por esta razón, Cossio decidió hacerse cargo del animal, quien, durante las próximas semanas, se someterá a diferentes tratamientos médicos para poder viajar a Medellín en compañía del antioqueño.

Esta no es la primera vez que el influencer realiza donaciones para esterilizar ya que manifestó que, con esta jornada, ha tenido la oportunidad de regalar más de diez mil esterilizaciones por todo el país.

Ñejo rompe en llanto al agradecerle a Feid por su nueva colaboración: “Nos ven por encima del hombro"
RELACIONADO

Ñejo rompe en llanto al agradecerle a Feid por su nueva colaboración: “Nos ven por encima del hombro"

Yeferson Cossio en el Amazonas

El antioqueño se ha tomado sus redes sociales para compartir algunos de los momentos más significativos que ha tenido con las comunidades del Amazonas, la fauna y la flora que se encuentra en esta zona selvática.

Así lo ha dejado ver, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, en donde se le ve compartiendo con algunas especies exóticas del lugar como tucanes, monos, serpientes y caimanes.

Sin embargo, algunos internautas manifestaron su desacuerdo con que el hombre haya navegado aguas, durante la noche, con el objetivo de observar de cerca a algunos caimanes pequeños, pues consideraron que se estaría “alterando” el hábitat de estos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¡Margarita Reyes se casa! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio

Educación

Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información

Viral

Ñejo rompe en llanto al agradecerle a Feid por su nueva colaboración: “Nos ven por encima del hombro"

Otras Noticias

Finanzas personales

Top de ciudades colombianas donde recomiendan invertir en bienes raíces

El mercado inmobiliario en Colombia está en pleno auge y varias ciudades se perfilan como las más rentables para invertir en bienes raíces.

EPS

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

La medida responde al incumplimiento en el pago de servicios prestados desde el 13 de enero de 2025.

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel sujeto acusado de robar un jardín infantil en Bogotá: forzó el techo y las cerraduras

Estados Unidos

Trump pide a Israel detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, tras respuesta positiva de Hamás

Mundial de fútbol

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones