CANAL RCN
Tendencias

Icónica actriz es señalada de robar un computador de reconocido lugar: un video la delató

La famosa se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse la grabación.

Robo computador
Foto: Youtube Javier Cerani

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
06:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reconocida actriz mexicana, Gabriela Murray, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalada como la presunta autora del robo de un computador portátil en un exclusivo spa. El incidente, que ha causado conmoción en el mundo del espectáculo, tuvo lugar recientemente, dejando perplejos a sus seguidores y a la opinión pública.

El periodista Javier Ceriani fue el encargado de dar a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede observar a la actriz, hurtando la laptop.

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció
RELACIONADO

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció

"Esta chica, se robó un laptop de un spa y tengo la prueba contundente", aseguró el periodista argentino en su canal de Youtube mientras se pasaban las imágenes.

Y agregó: “El spa la buscó, ella dice que no, que no era cierto, le mandan el video y ella no devuelve la laptop, los bloqueó. No quieren demandar, les sale más caro los abogados, lo que quieren es que devuelvan la computadora porque tiene información”.

El actuar de la actriz ha generado una ola de comentarios fuertes en redes sociales, pues según lo relatado "nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto, chequea que puede robar y se llevó la laptop. Qué bruta que no sabe que ahí están las cámaras”.

Reconocida influencer tuvo que recibir atención médica de emergencia: todo quedó grabado
RELACIONADO

Reconocida influencer tuvo que recibir atención médica de emergencia: todo quedó grabado

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado sobre estos hechos que la envuelven. Se espera que en los próximos días se aclare todo.

Mire el video aquí

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocida influencer tuvo que recibir atención médica de emergencia: todo quedó grabado

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

Otras Noticias

Millonarios

Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores

La barra más representativa de Millonarios se pronunció ante escándalos de jugadores por fuera de las canchas.

Narcotráfico

Incautan dos toneladas de marihuana camuflada en un cargamento de papas en Nariño

El valor del cargamento superaría los $1.500 millones de pesos en el mercado nacional.

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol