Icónica actriz es señalada de robar un computador de reconocido lugar: un video la delató

La reconocida actriz mexicana, Gabriela Murray, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalada como la presunta autora del robo de un computador portátil en un exclusivo spa. El incidente, que ha causado conmoción en el mundo del espectáculo, tuvo lugar recientemente, dejando perplejos a sus seguidores y a la opinión pública.

El periodista Javier Ceriani fue el encargado de dar a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede observar a la actriz, hurtando la laptop.

"Esta chica, se robó un laptop de un spa y tengo la prueba contundente", aseguró el periodista argentino en su canal de Youtube mientras se pasaban las imágenes.

Y agregó: “El spa la buscó, ella dice que no, que no era cierto, le mandan el video y ella no devuelve la laptop, los bloqueó. No quieren demandar, les sale más caro los abogados, lo que quieren es que devuelvan la computadora porque tiene información”.

El actuar de la actriz ha generado una ola de comentarios fuertes en redes sociales, pues según lo relatado "nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto, chequea que puede robar y se llevó la laptop. Qué bruta que no sabe que ahí están las cámaras”.

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado sobre estos hechos que la envuelven. Se espera que en los próximos días se aclare todo.

Mire el video aquí