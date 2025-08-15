Reconocida influencer tuvo que recibir atención médica de emergencia: todo quedó grabado

Una reconocida influencer colombiana presentó un percance de salud el pasado 14 de agosto de 2025 y tuvo que ser atendida de emergencia por un grupo de paramédicos.

Se trata de Karol Alcendra, que en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento es más conocida como Karola y es la mejor amiga de Emiro Navarro, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

La influencer colombiana, que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, se encuentra participando en el reality 'La Casa de Alofoke', que se realiza en República Dominicana.

Sin embargo, se sintió descompensada y, por lo tanto, se activaron las alarmas que hay en el reality para que los paramédicos pudieran ingresar y monitorear su estado de salud.

Video: este es el momento exacto en el que Karola, la reconocida influencer colombiana, tuvo que recibir atención médica de emergencia

De acuerdo con lo que se pudo observar en el reality 'La Casa de Alofoke', Karola estaba sintiendo fuertes dolores abdominales que la llevaron a estar tendida en cama.

En medio de esa coyuntura, una vez se activaron las alarmas de alerta, los paramédicos ingresaron, la buscaron directamente y la llevaron a un lugar privado para poder realizar los chequeos correspondientes y medicarla.

Al parecer, según lo que se ha podido conocer, la descompensación y los dolores que presentó Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, estuvieron relacionados con su salud menstrual.

No obstante, después de que los médicos la atendieron, la influencer pudo sentirse mejor y continuar su participación en el reality sin problemas.

¿Cómo reaccionaron los seguidores cuando tuvieron que atender a Karola, la reconocida influencer, de emergencia?

Una vez se activaron las alarmas en 'La Casa de Alofoke' y el video comenzó a circular en las redes sociales, hubo varias reacciones.

RELACIONADO Melissa Gate arremetió contra Karola y así reaccionó Emiro Navarro

"¿Qué le pasó a Karola?", "¿de qué me perdí?", "Karola es la que está dando más contenido" y "los paramédicos han tenido que entrar mucho", han sido algunos de los comentarios.