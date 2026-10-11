Laura Tobón le dio la bienvenida a su segundo hijo: reveló fotos y videos del parto

Laura Tobón anunció oficialmente el nacimiento de su segundo hijo por medio de un sentido post en sus redes sociales oficiales.

La mujer, quien ya había comunicado a sus seguidores que se encontraba en la clínica junto a su familia, compartió un especial carrusel con fotografías y videos en donde dejó ver detalles del parto, la reacción de su hijo mayor y otros de los momentos más especiales durante el procedimiento.

Así dio a luz Laura Tobón a su segundo hijo

La reconocida presentadora compartió detalles de su segundo embarazo al darlo a conocer desde sus redes sociales, compartir fragmentos de la revelación de género y anunciar el día en el que su hijo llegó al mundo.

Mattia, nombre que seleccionó junto a su esposo para el pequeño, habría nacido este lunes 9 de noviembre tras varias horas en la clínica. Así lo dio a conocer la modelo, quien posteó una fotografía desde la habitación de la clínica en donde se encontraba siendo atendida.

El pequeño nació en la clínica HCA Florida Healthcare en Florida, Estados Unidos, y su llegada al mundo ya ha generado cientos de reacciones entre los fanáticos de la reconocida pareja en Colombia.

“Bienvenido a nuestras vidas, Mattia. Como bien lo dice tu nombre, eres un regalo de Dios. Y hoy entiendo más que nunca que los tiempos de Dios son perfectos, porque no pudiste haber llegado en un momento más lindo a nuestras vidas”.

Tobón también exaltó la presencia de su primer hijo Lucca, quien desde un inicio se mostró entusiasmado por recibir a un nuevo integrante de la familia y convertirse en hermano mayor de Mattia.

“Prometemos cuidarte, protegerte, acompañarte y hacerte sentir amado todos y cada uno de los días de tu vida. Qué afortunados somos de que nos hayas elegido como tu familia. Te amamos”, finalizó el post.

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Laura Tobón compartió detalles de su segundo parto

La mujer dejó ver detalles inéditos del nacimiento de su hijo que, al parecer, habría sido sometido a parto natural. En uno de los clips se observa el momento exacto en el que Mattia es puesto, por primera vez, en el pecho de Laura y es contemplado por su padre.

Por supuesto, las reacciones al segundo bebé no se hicieron esperar ya que distintas figuras públicas como Lina Tejeiro, Manuela González, Daniela Salazar, María Fernanda Aristizábal, entre otros famosos, expresaron sus felicitaciones por la llegada del pequeño.