Reconocida actriz, presentadora y comediante fue diagnosticada con cáncer: así lo comunicó

En las últimas horas, una famosa estrella de la televisión mexicana informó que, tras once años, un estudio de cáncer le volvió a salir positivo.

Se trata de Bettyna Salazar, que es oriunda de Veracruz, tiene 56 años y trabajó como modelo antes de comenzar su camino televisivo.

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Además, se vinculó a Televisa desde 2006 y creó a 'Olga Sana', su personaje cómico y popular con el que ha estructurado múltiples sketches y ha participado en programas altamente reconocidos como 'Sabadazo', 'TV de noche', '¡Cuéntamelo ya!, 'Por siempre mi amor' y 'Sueño de amor'.

En 2016, la actriz y presentadora Bettyna Salazar fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama, pero, debido a un pronto diagnóstico, pudo superar la enfermedad.

Sin embargo, según expuso ella en un comunicado oficial difundido en su cuenta de Instagram, una nueva biopsia volvió a arrojar un resultado maligno.

Así fue como Bettyna Salazar, conocida como 'Olga Sana', informó que fue diagnosticada con cáncer de mama

En sus redes sociales, Bettyna Salazar precisó que se realizó unos exámenes de rutina en los que se volvió a detectar cáncer, pero se mostró optimista y explicó cómo será su tratamiento.

"Chamacos y medios de comunicación, el resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero, dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo. Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba y estoy contenta de haberlo detectado a tiempo. Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan", planteó la estrella televisiva que interpreta a 'Olga Sana'.

"En cuanto tenga la fecha de la cirugía, se las haré saber y los mantendré al tanto de todo. Tendrán 'Olga Sana' para mucho tiempo", añadió.

Así han reaccionado los seguidores de Bettyna Salazar, conocida como 'Olga Sana' tras su diagnóstico de cáncer

Luego de que la actriz y comediante difundió el comunicado, sus amigos e internautas le expresaron su apoyo.

"Dios está contigo, amiga", "me tranquiliza la manera en la que lo escribiste", "estás en mis oraciones", "todo va a estar bien", "eres una mujer maravillosa", "siempre sabes pelearla", "eres una guerrera muy positiva", "ya lo superaste una vez y ahora no será la excepción", "un abrazo enorme" y "estoy para ti y lo que necesites", han sido algunas de las reacciones.