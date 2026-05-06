“Fragmentos”: Santiago Cruz revela detalles de su nuevo disco y tour mundial

El cantautor colombiano Santiago Cruz atraviesa una nueva etapa artística y emocional. El artista confirmó el lanzamiento de “Fragmentos”, su undécimo álbum de estudio, que llegará durante el segundo semestre de 2026.

Junto con este anuncio, también presentó oficialmente “Sigo en Pie Tour”, una gira internacional que promete convertirse en la más importante de su carrera.

Con este nuevo proyecto, el intérprete apuesta por una propuesta más íntima y honesta, en la que explora emociones como la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo. El álbum estará compuesto por 11 canciones, entre ellas 10 temas inéditos y un cover, construidos desde una mirada profundamente introspectiva.

“Fragmentos”, un disco que mira hacia el interior

Según explicó Santiago Cruz, este trabajo tiene un significado especial por tratarse de su disco número 11, una cifra que considera poderosa dentro de su proceso artístico y personal.

“Es el disco número 11 en mi carrera, así que es muy significativo. Para quienes creemos en la energía de las cosas, el número 11 es un número maestro”, expresó el cantante.

En lo musical, “Fragmentos” se moverá entre sonidos de pop contemporáneo con influencias latinas y distintas atmósferas sonoras. Además, el artista trabajó junto a productores de diferentes generaciones, buscando ampliar su identidad musical sin perder la esencia que lo ha acompañado durante años.

Así será la gira “Sigo en Pie Tour”

Paralelo al lanzamiento del disco, Santiago Cruz confirmó “Sigo en Pie Tour”, una gira que recorrerá más de 30 ciudades entre Colombia, México, Estados Unidos y Europa.

Uno de los anuncios que más llamó la atención es que el tour comenzará en Bogotá con cinco conciertos en una misma semana, cada uno con formatos y repertorios distintos.

Además, será la primera vez que el artista lleve su música a países como Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. “Representa el proyecto más ambicioso hasta ahora”, aseguró el cantante, quien también destacó el crecimiento de su público internacional durante los últimos años.