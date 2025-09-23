CANAL RCN
Deportes

Vuelve a Bogotá la Cuarta Convención de Camisetas de Fútbol: cita imperdible

Bogotá se vestirá de pasión: así se vivirá la cuarta convención de camisetas de fútbol.

Cuarta Convención de Camisetas de Fútbol Bogotá
Foto: Convención de Camisetas de Fútbol Bogotá

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo 4 de octubre, el colectivo Coleccionistas CFC será el anfitrión de un evento único en el Herbívoro de la Calle 71 #9-55. A partir de las 10 a.m., el lugar se transformará en el epicentro de la cultura futbolística, reuniendo a cientos de aficionados, coleccionistas y curiosos.

El equipo que rechazó a Falcao García tras su salida de Millonarios: se revelaron las razones
RELACIONADO

El equipo que rechazó a Falcao García tras su salida de Millonarios: se revelaron las razones

La convención no solo será un mercado de camisetas; también un espacio de intercambio, de historias y de recuerdos que se materializan en prendas de fútbol.

¿Qué se vivirá en la cuarta convención de camisetas de fútbol en Bogotá?

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar un vasto universo de camisetas, desde ediciones limitadas que marcan hitos en la historia de clubes y selecciones, hasta piezas icónicas que evocan la nostalgia de épocas pasadas.

Franco Mastantuono tuvo su debut goleador con el Real Madrid con anotación de alto calibre
RELACIONADO

Franco Mastantuono tuvo su debut goleador con el Real Madrid con anotación de alto calibre

Además de las camisetas, el evento contará con la presencia de colecciones de álbumes y tarjetas, lo que lo convierte en una cita obligada para quienes disfrutan de la cultura del coleccionismo en todas sus facetas.

Un encuentro para verdaderos apasionados por la cultura del fútbol

Más allá de la compra y venta, la cuarta convención de camisetas de fútbol originales en Bogotá se presenta como un espacio de camaradería.

Los organizadores han enfatizado que el objetivo principal es fomentar la conexión entre los aficionados, dándoles un lugar para compartir anécdotas, debatir sobre el deporte y, sobre todo, celebrar la pasión que los une. Es una ocasión perfecta para que los coleccionistas novatos encuentren su primera joya y para que los veteranos se reencuentren con amigos con quienes comparten el mismo amor por el deporte.

¿Cuáles son los clubes que más jugadores aportan a la selección Colombia sub-20 en el Mundial?
RELACIONADO

¿Cuáles son los clubes que más jugadores aportan a la selección Colombia sub-20 en el Mundial?

Sin duda, este evento reafirma a Bogotá como un punto de referencia para los amantes del fútbol en el país. El fervor que se vive por este deporte no se limita a los estadios, sino que se extiende a espacios como esta cuarta convención de camisetas de fútbol originales en Bogotá, donde cada prenda es un pedazo de historia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

Once Caldas, por un paso a semifinales de Sudamericana frente a Del Valle: horario y TV

Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su debut goleador con el Real Madrid con anotación de alto calibre

Liga BetPlay

Hugo Rodallega rompió el silencio en Santa Fe y habló sobre la posible salida de Jorge Bava

Otras Noticias

Secretaría de Salud

Ranking reveló que 26 clínicas de Colombia están entre las mejores de Latinoamérica: estas son las más destacadas

El país se posicionó en el ranking internacional con 26 instituciones hospitalarias destacadas.

Artistas

Se conoció la primera pista sobre muerte de B-King y Regio Clown: así avanza la investigación

Avanzan las investigaciones para esclarecer la misteriosa desaparición y muerte de B-King y Regio Clown en México.

Transmicable

TransMiCable dejará de operar durante varios días: estas son las causas y rutas alternas

Viral

"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento

Barranquilla

De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla