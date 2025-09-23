Vuelve a Bogotá la Cuarta Convención de Camisetas de Fútbol: cita imperdible

El próximo 4 de octubre, el colectivo Coleccionistas CFC será el anfitrión de un evento único en el Herbívoro de la Calle 71 #9-55. A partir de las 10 a.m., el lugar se transformará en el epicentro de la cultura futbolística, reuniendo a cientos de aficionados, coleccionistas y curiosos.

La convención no solo será un mercado de camisetas; también un espacio de intercambio, de historias y de recuerdos que se materializan en prendas de fútbol.

¿Qué se vivirá en la cuarta convención de camisetas de fútbol en Bogotá?

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar un vasto universo de camisetas, desde ediciones limitadas que marcan hitos en la historia de clubes y selecciones, hasta piezas icónicas que evocan la nostalgia de épocas pasadas.

Además de las camisetas, el evento contará con la presencia de colecciones de álbumes y tarjetas, lo que lo convierte en una cita obligada para quienes disfrutan de la cultura del coleccionismo en todas sus facetas.

Un encuentro para verdaderos apasionados por la cultura del fútbol

Más allá de la compra y venta, la cuarta convención de camisetas de fútbol originales en Bogotá se presenta como un espacio de camaradería.

Los organizadores han enfatizado que el objetivo principal es fomentar la conexión entre los aficionados, dándoles un lugar para compartir anécdotas, debatir sobre el deporte y, sobre todo, celebrar la pasión que los une. Es una ocasión perfecta para que los coleccionistas novatos encuentren su primera joya y para que los veteranos se reencuentren con amigos con quienes comparten el mismo amor por el deporte.

Sin duda, este evento reafirma a Bogotá como un punto de referencia para los amantes del fútbol en el país. El fervor que se vive por este deporte no se limita a los estadios, sino que se extiende a espacios como esta cuarta convención de camisetas de fútbol originales en Bogotá, donde cada prenda es un pedazo de historia.