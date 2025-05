Aida Victoria Merlano destapó los secretos detrás de su distanciamiento con Yina Calderón: video

La relación de cercanía entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón, dos de las figuras del entretenimiento digital colombiano, parece haber quedado en el pasado.

Así lo dejó claro Merlano durante una reciente entrevista, en la que habló sin filtros sobre las razones que la llevaron a tomar distancia definitiva de la DJ y empresaria, hoy participante del reality La Casa de los Famosos Colombia.

La influenciadora relató con detalle los episodios que, según ella, evidencian una falta de lealtad y ética por parte de Calderón.

Es una persona súper desleal, no tiene códigos, no tiene ética

Del mismo modo, Aida Victoria Merlano resaltó:

Merlano recordó que una de las situaciones más incómodas ocurrió cuando Yina la invitó a quedarse en su apartamento en Bogotá tras un show, pero luego desapareció sin responderle mensajes.

Yo venía a Bogotá y ella me dijo que me quedara en su casa. Cuando salí del show, yo le escribí para irme a su casa y no me respondió. Así que me tocó dormir en la recepción de un hotel.