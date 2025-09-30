CANAL RCN
Tendencias

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Luego de que la influencer y su expareja confirmaron la ruptura, se presentó un suceso que está siendo viral en redes sociales. ¿Cuál fue?

Foto: @aidavictoriam y @jdt21_5 en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
10:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado viernes 26 de septiembre de 2025, tanto Juan David Tejada como Aida Victoria Merlano confirmaron el fin de su relación.

La expareja de Aida Victoria Merlano aseguró que la decisión fue mutua, pero que la ruptura se presentó en los mejores términos posibles para que la comunicación siga siendo fluida.

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron? ¡Rompieron el silencio y hay comunicado oficial!
RELACIONADO

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron? ¡Rompieron el silencio y hay comunicado oficial!

"Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar una comunicación sana. Quiero con estos aclarar también que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos", escribió Juan David Tejada en un comunicado.

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano hizo énfasis en que la relación se terminó tres días después de que dio a luz, pero que no había hablado del tema porque estaba concentrada en su maternidad.

"Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático. Por otro lado, yo tenía tres días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo", precisó.

Y, luego de que esa noticia se conoció, Aida Victoria Merlano mostró que había una parranda vallenata en su casa y uno de sus comentarios se hizo viral.

"Te voy a echar": este fue el comentario que hizo Aida Victoria Merlano tras su ruptura amorosa

En medio de la parranda vallenata, el cantante declaró que le iba a dedicar una canción a Aida Victoria Merlano debido a que estaba 'despechada'.

Por lo tanto, ella, con el tono jocoso que la caracteriza, respondió de inmediato y aseguró que no tenía despecho.

"Ay, ridículo, insulso, qué falta de respeto, te voy a echar de mi casa. Estoy en estos momentos separada y no despechada, son términos distintos. Mira, sigues con eso y te saco", le dijo la influencer al cantante en modo de broma.

Además, posteriormente, el cantante quiso dedicarle 'Entrégame tu amor', de Los Inquietos, y ella volvió a lanzarle una advertencia:

"Te voy a echar de mi casa", dijo.

El video es el siguiente:

¿Cómo quedó el vínculo entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tras su ruptura amorosa?

Hasta el momento, ni Aida Victoria Merlano ni Juan David Tejada han entrado en detalles sobre los motivos por los que su relación se terminó.

"Tenía 3 días de haber parido": contundente comunicado de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada
RELACIONADO

"Tenía 3 días de haber parido": contundente comunicado de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Sin embargo, sí ha quedado claro que se siguen hablando sin problemas para tratar temas relacionados con el bienestar de su hijo.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

"No es marketing": Altafulla rompió el silencio y habló de su ruptura con Karina García

La casa de los famosos

Revelan video de Karina García cantando 'despechada' por ruptura con Andrés Altafulla

Cine

Los Simpson regresan al cine: Disney confirma nueva película para 2027

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

El perro la atacó cuando ella estaba haciendo un recorrido en bicicleta junto a su novio.

Fútbol internacional

Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival

SOAT

Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá