"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

El pasado viernes 26 de septiembre de 2025, tanto Juan David Tejada como Aida Victoria Merlano confirmaron el fin de su relación.

La expareja de Aida Victoria Merlano aseguró que la decisión fue mutua, pero que la ruptura se presentó en los mejores términos posibles para que la comunicación siga siendo fluida.

"Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar una comunicación sana. Quiero con estos aclarar también que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos", escribió Juan David Tejada en un comunicado.

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano hizo énfasis en que la relación se terminó tres días después de que dio a luz, pero que no había hablado del tema porque estaba concentrada en su maternidad.

"Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático. Por otro lado, yo tenía tres días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo", precisó.

Y, luego de que esa noticia se conoció, Aida Victoria Merlano mostró que había una parranda vallenata en su casa y uno de sus comentarios se hizo viral.

"Te voy a echar": este fue el comentario que hizo Aida Victoria Merlano tras su ruptura amorosa

En medio de la parranda vallenata, el cantante declaró que le iba a dedicar una canción a Aida Victoria Merlano debido a que estaba 'despechada'.

Por lo tanto, ella, con el tono jocoso que la caracteriza, respondió de inmediato y aseguró que no tenía despecho.

"Ay, ridículo, insulso, qué falta de respeto, te voy a echar de mi casa. Estoy en estos momentos separada y no despechada, son términos distintos. Mira, sigues con eso y te saco", le dijo la influencer al cantante en modo de broma.

Además, posteriormente, el cantante quiso dedicarle 'Entrégame tu amor', de Los Inquietos, y ella volvió a lanzarle una advertencia:

"Te voy a echar de mi casa", dijo.

El video es el siguiente:

¿Cómo quedó el vínculo entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tras su ruptura amorosa?

Hasta el momento, ni Aida Victoria Merlano ni Juan David Tejada han entrado en detalles sobre los motivos por los que su relación se terminó.

Sin embargo, sí ha quedado claro que se siguen hablando sin problemas para tratar temas relacionados con el bienestar de su hijo.