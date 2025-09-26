CANAL RCN
¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron? ¡Rompieron el silencio y hay comunicado oficial!

Con la intención de ponerle fin a los rumores, la pareja aclaró cuál es su situación sentimental. Estos son los detalles.

Foto: @aidavictoriam y @jdt21_5 en Instagram.

septiembre 26 de 2025
04:22 p. m.
En las últimas semanas, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han sido tendencia en las redes sociales.

La razón es que, debido a que no volvieron a publicar fotos ni videos juntos, los internautas comenzaron a rumorar acerca de una ruptura amorosa.

Además, la especulación creció mucho más después de que Yina Calderón, a través de un polémico video, indicó que, presuntamente, Juan David Tejada le habría sido infiel a Aida Victoria Merlano.

En consecuencia, teniendo en cuenta todos los comentarios que se han realizado en las redes sociales, Juan David Tejada, que es el papá del hijo de Aida Victoria Merlano, decidió romper el silencio y confirmar si la relación llegó a su fin o no.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron su relación: este es el comunicado oficial

Este 26 de septiembre de 2025, en horas de la tarde, Juan David Tejada, a través de una historia de Instagram, reveló que su relación con Aida Victoria Merlano llegó a su fin.

"Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser pública, ustedes tienen el derecho de saber por la verdad", comenzó escribiendo Juan David Tejada.

"Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. Quiero también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella", complementó.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ya habían dado pistas del fin de su relación

En los últimos días, se reveló un video en el que Juan David Tejada le dijo a un amigo que uno de los consejos que podía dar es que "no hay que enamorarse nunca".

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano reveló un chat con su mejor amigo y lo acompañó con el siguiente mensaje:

"Si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?".

 

