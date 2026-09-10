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Memes por la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional

James Rodríguez llegará a Nacional y las redes explotaron con memes.

James Rodríguez
Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
06:48 p. m.
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La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional no solo provocó reacciones entre los hinchas: las redes sociales se llenaron de memes, bromas y comentarios sobre el nuevo capítulo que comienza para el futbolista colombiano.

El anuncio del fichaje desató rápidamente la creatividad de los usuarios, que aprovecharon las imágenes de James con los colores del equipo antioqueño para hacer todo tipo de comparaciones y referencias.

¿Por qué James Rodríguez se convirtió en protagonista de los memes?

El regreso de James al fútbol colombiano era uno de los escenarios que más conversación generaba entre los aficionados. Después de varias semanas de rumores sobre su futuro y de distintas versiones que lo vinculaban con equipos del exterior, finalmente el mediocampista llegó a Atlético Nacional.

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La noticia provocó una avalancha de publicaciones en plataformas como X, Instagram y Facebook. Algunos hinchas celebraron la contratación con mensajes de ilusión, mientras otros utilizaron el humor para imaginar cómo será la nueva etapa del jugador.

Uno de los principales temas de los memes fue precisamente el contraste entre la trayectoria internacional de James y su llegada al fútbol colombiano. El jugador, que pasó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Olympiacos, ahora vestirá la camiseta del equipo más ganador del país.

También aparecieron bromas relacionadas con la Selección Colombia, sus goles, sus asistencias y la expectativa por volver a verlo competir semana tras semana en el fútbol nacional.

¿Qué dicen las redes sobre James Rodríguez en Nacional?

La conversación en redes quedó dividida entre la emoción por tener nuevamente a James jugando en Colombia y las dudas sobre su estado físico y el rendimiento que podrá ofrecer.

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Los hinchas de Atlético Nacional, por su parte, comenzaron a imaginar al mediocampista como una de las grandes figuras del equipo. Las publicaciones mezclaron fotografías del jugador, montajes con la camiseta verde y referencias a algunos de los momentos más recordados de su carrera.

El fichaje también generó comentarios de aficionados de otros equipos, que no dejaron pasar la oportunidad para sumarse al fenómeno de los memes y anticipar la rivalidad que tendrá James en los clásicos y partidos importantes del campeonato.

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Más allá del humor, la llegada de James Rodríguez representa uno de los movimientos que más expectativa ha generado en el fútbol colombiano. Ahora la atención estará puesta en su presentación, su adaptación y, sobre todo, en el momento en que pueda debutar oficialmente con Atlético Nacional.

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