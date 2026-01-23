Pareja fue grabada durmiendo mientras su Tesla se maneja solo en lluvia y en una autopista: video

La confianza excesiva en la tecnología volvió a encender las alarmas en las autopistas. Un reciente video difundido masivamente en las redes sociales, mostró una escena que muchos calificaron de "aterradora": dos personas descansando profundamente mientras su vehículo Tesla avanzaba a en modo automático.

Lo que más impactó a los internautas fue que el trayecto se realizaba bajo condiciones climáticas adversas, con una lluvia persistente que reduce la visibilidad y altera la adherencia al pavimento.

Este comportamiento, aunque no es inédito, reabrió la conversación sobre los límites éticos y legales de la conducción asistida. En el video se aprecia con claridad que el asiento del conductor está ocupado por alguien que no tiene contacto alguno con los mandos, delegando la integridad física de los ocupantes y de terceros exclusivamente a los algoritmos del coche.

Video viral de pareja durmiendo mientras su carro Tesla se maneja solo

Aunque la tecnología de la compañía liderada por Elon Musk ha revolucionado la industria, existe una confusión generalizada sobre lo que realmente implica el piloto automático.

El uso de un Tesla en modo autónomo no debe interpretarse como una licencia para ignorar el entorno; por el contrario, los protocolos de la propia empresa especifican que el sistema requiere una supervisión humana activa y constante.

La lluvia, elemento central en este video viral, añade un factor de riesgo crítico. Los sensores y cámaras pueden enfrentar dificultades técnicas ante el agua acumulada o el reflejo de las luces, situaciones donde la intervención rápida de un conductor alerta es la única barrera contra una tragedia.

¿Beneficios de la tecnología o excesos de confianza?

Actualmente, las leyes de tránsito en la mayoría de las regiones exigen que quien esté detrás del volante mantenga la atención en la vía, independientemente de los sistemas de asistencia activos. Operar un Tesla en modo autónomo sin estar preparado para reaccionar ante un imprevisto podría acarrear sanciones legales severas.

Este incidente generó revuelo en las redes, ya que la tecnología está diseñada para asistir, no para sustituir la prudencia humana.