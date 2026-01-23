CANAL RCN
Tendencias

Pareja fue grabada durmiendo mientras su Tesla se maneja solo en lluvia y en una autopista: video

Video de un Tesla manejándose solo, mientras la pareja duerme, encendió las alarmas: viral en las redes.

Video pareja durmiendo Tesla manejando solo lluvia autopista
Foto: captura pantalla N Tele Micro

Noticias RCN

enero 23 de 2026
09:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La confianza excesiva en la tecnología volvió a encender las alarmas en las autopistas. Un reciente video difundido masivamente en las redes sociales, mostró una escena que muchos calificaron de "aterradora": dos personas descansando profundamente mientras su vehículo Tesla avanzaba a en modo automático.

Esta es la marca que desbancó al gigante Tesla en el mercado de los carros eléctricos a nivel mundial
RELACIONADO

Esta es la marca que desbancó al gigante Tesla en el mercado de los carros eléctricos a nivel mundial

Lo que más impactó a los internautas fue que el trayecto se realizaba bajo condiciones climáticas adversas, con una lluvia persistente que reduce la visibilidad y altera la adherencia al pavimento.

Este comportamiento, aunque no es inédito, reabrió la conversación sobre los límites éticos y legales de la conducción asistida. En el video se aprecia con claridad que el asiento del conductor está ocupado por alguien que no tiene contacto alguno con los mandos, delegando la integridad física de los ocupantes y de terceros exclusivamente a los algoritmos del coche.

Video viral de pareja durmiendo mientras su carro Tesla se maneja solo

Aunque la tecnología de la compañía liderada por Elon Musk ha revolucionado la industria, existe una confusión generalizada sobre lo que realmente implica el piloto automático.

El uso de un Tesla en modo autónomo no debe interpretarse como una licencia para ignorar el entorno; por el contrario, los protocolos de la propia empresa especifican que el sistema requiere una supervisión humana activa y constante.

¿Cuánto se demora en llegar un Tesla después de comprarlo? Estos son los plazos
RELACIONADO

¿Cuánto se demora en llegar un Tesla después de comprarlo? Estos son los plazos

La lluvia, elemento central en este video viral, añade un factor de riesgo crítico. Los sensores y cámaras pueden enfrentar dificultades técnicas ante el agua acumulada o el reflejo de las luces, situaciones donde la intervención rápida de un conductor alerta es la única barrera contra una tragedia.

¿Beneficios de la tecnología o excesos de confianza?

Actualmente, las leyes de tránsito en la mayoría de las regiones exigen que quien esté detrás del volante mantenga la atención en la vía, independientemente de los sistemas de asistencia activos. Operar un Tesla en modo autónomo sin estar preparado para reaccionar ante un imprevisto podría acarrear sanciones legales severas.

¿Cuánto vale cargar en su totalidad un Tesla en Colombia?
RELACIONADO

¿Cuánto vale cargar en su totalidad un Tesla en Colombia?

Este incidente generó revuelo en las redes, ya que la tecnología está diseñada para asistir, no para sustituir la prudencia humana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Premios Óscar

Impacto en la industria: este es el listado de nominados a los Oscars 2026

Medellín

Bad Bunny fue visto caminando por las calles de Medellín con reducido esquema de seguridad

Venezuela

Mhoni Vidente reveló quién será el próximo presidente de Venezuela: ¿Qué pasará con Maduro?

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Unidiplo exige explicaciones a la Cancillería por salida masiva de auxiliares administrativos

La unión de funcionarios advirtió que la situación es especialmente grave debido a que se presenta en la antesala de las elecciones en el exterior.

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Álvaro Montero brilla en Vélez: fue titular, figura y detuvo lo que quiso en el partido ante Instituto.

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó

EPS

¿Qué hacer ante retrasos en autorizaciones y falta de medicamentos en Bogotá?: Secretario de Salud responde

Artistas

Luto en la televisión: murió reconocido actor de telenovelas