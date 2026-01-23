Cris Valencia sorprende al cantar música regional en honor a Yeison Jiménez

El género regional colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien se consolidó como el cantante más importante para esta industria en los años más recientes. Por esto, un importante número de artistas se unieron para rendir sentidos homenajes en su honor y recordar por siempre su legado.

Es así como la mayoría de los últimos conciertos, realizados a nivel nacional, se han convertido en la mejor oportunidad para que la música del caldense siga más viva que nunca.

Cris Valencia canta canción de Yeison Jiménez

No cabe duda de que el cantante Cris Valencia ha logrado obtener un amplio reconocimiento en los últimos años ya que el joven se posicionó en redes sociales a raíz de sus videos interpretando canciones, su participación en distintos streams del empresario Westcol, su aparición repentina en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia y sus polémicos cambios estéticos.

Ante el lamentable panorama que la música popular se encuentra atravesando a raíz de la muerte de Yeison Jiménez, Valencia se tomó sus redes sociales para expresar su gran impacto y nostalgia ante la noticia. No obstante, el joven ha sorprendido en una nueva oportunidad al cantar, en una de sus recientes presentaciones, una canción del intérprete de ‘Aventurero’.

Por supuesto, los asistentes al show manifestaron su gran asombro ante la interpretación que realizó de la canción ‘Destino final’, pues esta colaboración ha logrado posicionarse como una de las canciones más importantes de las últimas semanas al liderar listados de importantes plataformas musicales.

No obstante, esta interpretación ya ha generado un amplio debate en redes sociales ya que cientos de usuarios manifestaron encontrarse de acuerdo con que el joven haya utilizado una canción de Yeison Jiménez dentro de su repertorio para el show.

Familia de Yeison Jiménez alerta sobre el uso de su música

Esta presentación ha revivido el comunicado, emitido por parte de la familia y equipo de trabajo del cantante, sobre el uso responsable de la música de Jiménez en medio de los homenajes que se han realizado en su honor.

Así mismo, hicieron énfasis en proteger el catálogo musical del cantante, pues hacer uso de estos debe ser canalizado a través del socio fundador. Finalmente, el comunicado resalta que su nombre, imagen y legado artístico se encuentran protegidos por la normativa vigente en materia de derechos de autor.