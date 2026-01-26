CANAL RCN
Tendencias

Alejandro Estrada revela que pensó en volver con Nataly Umaña: “Se pasa mucho por la cabeza”

El famoso actor se sinceró en medio de la dinámica de la línea del tiempo y habló sobre su experiencia de vida.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 26 de 2026
10:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la tercera semana de juego con contundentes disputas, pues el más reciente posicionamiento generó que el ambiente de la competencia sufriera negativas consecuencias.

Sin embargo, el ‘Jefe’ ha optado por seguir implementado el formato de la línea de vida. Este espacio tiene el objetivo de que cada famoso se sincere y comente los detalles más importantes a lo largo de sus vidas.

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos

Alejandro Estrada habla sobre Nataly Umaña

La vida del actor se ha visto impactada por una serie de acontecimientos sensibles, pues entre dificultades, la pérdida de seres queridos y la traición, Alejandro reveló que sus sentimientos se han visto fuertemente involucrados a la hora de ejecutar su profesión.

No obstante, una de las preguntas más puntuales por parte de la presentadora correspondió a la de su pasada relación con Nataly Umaña, quien sostuvo un largo matrimonio con el actor. Fue así como este describió que sintió bastante dolor al percatarse de los malos comentarios en contra de la también actriz.

Pese a que reveló que dentro de sus pensamientos contempló la opción de volver con la mujer, decidió cerrar dicho ciclo y perdonar a quien fue su compañera de vida por varios años.

“Claro, se me pasó mucho por la cabeza. Pero fue muy destructivo, perdoné… fue lo primero que hice, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir y desear lo mejor. Fue la enseñanza de mi mamá”, manifestó.

Finalmente, recalcó que su vida logró continuar por lo que una de sus metas es poder “vivir en pareja”, pues expresó que pudo lograr todos los sueños que hasta ahora se ha propuesto.

Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación
RELACIONADO

Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación

Alejandro Estrada se sincera con Yuli Ruiz

Por otro lado, el actor también tuvo la oportunidad de sincerarse con su compañera y revelar su intención de no sostener ningún tipo de vínculo afectivo, pues en los últimos días sus compañeros los relacionaron sentimentalmente.

De esta manera, ambos jugadores recalcaron su intención de seguir en competencia siendo compañeros sin involucrar sentimientos extras.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos

Viral

Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación

Artistas

Jhon Álex Castaño sigue de luto: confirmó la muerte de un ser querido

Otras Noticias

Estados Unidos

Son 24 regiones de Estados Unidos afectadas por la devastadora tormenta de nieve que deja 23 muertos

Al menos 24 estados declararon emergencia mientras 900.000 hogares permanecen sin electricidad y las autoridades esperan frío ártico por 10 días más.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 26 de enero de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 26 de enero. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Animales

Bogotá ofrece 3.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en febrero

Cannabis

Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido