Alejandro Estrada revela que pensó en volver con Nataly Umaña: “Se pasa mucho por la cabeza”

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la tercera semana de juego con contundentes disputas, pues el más reciente posicionamiento generó que el ambiente de la competencia sufriera negativas consecuencias.

Sin embargo, el ‘Jefe’ ha optado por seguir implementado el formato de la línea de vida. Este espacio tiene el objetivo de que cada famoso se sincere y comente los detalles más importantes a lo largo de sus vidas.

Alejandro Estrada habla sobre Nataly Umaña

La vida del actor se ha visto impactada por una serie de acontecimientos sensibles, pues entre dificultades, la pérdida de seres queridos y la traición, Alejandro reveló que sus sentimientos se han visto fuertemente involucrados a la hora de ejecutar su profesión.

No obstante, una de las preguntas más puntuales por parte de la presentadora correspondió a la de su pasada relación con Nataly Umaña, quien sostuvo un largo matrimonio con el actor. Fue así como este describió que sintió bastante dolor al percatarse de los malos comentarios en contra de la también actriz.

Pese a que reveló que dentro de sus pensamientos contempló la opción de volver con la mujer, decidió cerrar dicho ciclo y perdonar a quien fue su compañera de vida por varios años.

“Claro, se me pasó mucho por la cabeza. Pero fue muy destructivo, perdoné… fue lo primero que hice, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir y desear lo mejor. Fue la enseñanza de mi mamá”, manifestó.

Finalmente, recalcó que su vida logró continuar por lo que una de sus metas es poder “vivir en pareja”, pues expresó que pudo lograr todos los sueños que hasta ahora se ha propuesto.

Alejandro Estrada se sincera con Yuli Ruiz

Por otro lado, el actor también tuvo la oportunidad de sincerarse con su compañera y revelar su intención de no sostener ningún tipo de vínculo afectivo, pues en los últimos días sus compañeros los relacionaron sentimentalmente.

De esta manera, ambos jugadores recalcaron su intención de seguir en competencia siendo compañeros sin involucrar sentimientos extras.